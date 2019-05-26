Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştirmiş olacağız' - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştirmiş olacağız' - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştirmiş olacağız" - İSTANBUL - Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcularla iftar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve konuşması - Sporcu ve sanatçılardan detaylarİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya geldi.(1)

Allah 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Saadet Partisi Merkezinde Tahliye İşlemiSaadet Partisi Merkezinde Tahliye İşlemi
İşte sandık başındaki politikacılar... (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)İşte sandık başındaki politikacılar... (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı