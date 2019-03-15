Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2019'u Göbeklitepe yılı ilan ettik' - GAZİANTEP
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2019'u Göbeklitepe yılı ilan ettik" - GAZİANTEP - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelişi - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıGAZİANTEP (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.
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