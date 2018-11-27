Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı Haberi

-İzmir - Nihat Zeybekci -Çanakkale - Ayhan Gider -Eskişehir - Burhan Sakallı -Sakarya - Ekrem Yüce -Bingöl - Erdal Arıkan -Tokat - Eyüp Eroğlu -Muş - Feyat Asya -Çorum - Halil İbrahim Aşgın -Sivas - Hilmi Bilgin -Çankırı - Hüseyin Boz -Hatay - İbrahim Güler -Uşak - Mehmet Çakın -Afyonkarahisar - Mehmet Zeybek -Trabzon - Murat Zorluoğlu -Konya - Uğur İbrahim Altay -Balıkesir - Yücel Yılmaz -Karaman - Mahmut Sami Şahin
( ANKARA )Ankara - Mehmet Özhasekiİzmir - Nihat ZeybekciÇanakkale - Ayhan GiderEskişehir - Burhan SakallıSakarya - Ekrem YüceBingöl - Erdal Arıkan Tokat - Eyüp EroğluMuş - Feyat AsyaÇorum - Halil İbrahim AşgınSivas - Hilmi BilginÇankırı - Hüseyin BozHatay - İbrahim GülerUşak - Mehmet ÇakınAfyonkarahisar - Mehmet Zeybek Trabzon - Murat ZorluoğluKonya - Uğur İbrahim AltayBalıkesir - Yücel YılmazKaraman - Mahmut Sami Şahin