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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı Haberi

Ankara - Mehmet Özhaseki

Karya Akkale Karahisar 

-İzmir - Nihat Zeybekci
-Çanakkale - Ayhan Gider
-Eskişehir - Burhan Sakallı
-Sakarya - Ekrem Yüce
-Bingöl - Erdal Arıkan
-Tokat - Eyüp Eroğlu
-Muş - Feyat Asya
-Çorum - Halil İbrahim Aşgın
-Sivas - Hilmi Bilgin
-Çankırı - Hüseyin Boz
-Hatay - İbrahim Güler
-Uşak - Mehmet Çakın
-Afyonkarahisar - Mehmet Zeybek
-Trabzon - Murat Zorluoğlu
-Konya - Uğur İbrahim Altay
-Balıkesir - Yücel Yılmaz
-Karaman - Mahmut Sami Şahin

( ANKARA )Ankara - Mehmet Özhasekiİzmir - Nihat ZeybekciÇanakkale - Ayhan GiderEskişehir - Burhan SakallıSakarya - Ekrem YüceBingöl - Erdal Arıkan Tokat - Eyüp EroğluMuş - Feyat AsyaÇorum - Halil İbrahim AşgınSivas - Hilmi BilginÇankırı - Hüseyin BozHatay - İbrahim GülerUşak - Mehmet ÇakınAfyonkarahisar - Mehmet Zeybek Trabzon - Murat ZorluoğluKonya - Uğur İbrahim AltayBalıkesir - Yücel YılmazKaraman - Mahmut Sami Şahin
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