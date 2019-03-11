Cumhurbaşkanı Erdoğan: '17 yılda Şırnak’a 10,5 katrilyon yatırım yaptık' - ŞIRNAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 yılda Şırnak ’a 10,5 katrilyon yatırım yaptık" - ŞIRNAK - AK Parti Şırnak mitingi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıŞIRNAK - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Şırnak ’ta düzenlenen mitinge halka hitap etti.
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