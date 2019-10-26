Cumhurbaşkanı Erdoğan: '150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız' Haberi

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( İSTANBUL -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız"-"Sınırlarımızdan ülkemize gelen terör tehdidini yok etmeye çalışıyoruz. Suriye'den ülkemize yönelen PKK, YPG ve DEAŞ saldırılarını önlemek için güvenli bölge tesisine çalışıyoruz"-"ABD, "YPG'yi temizledik" dedi ama temizlenmemiş. 120 saatin sonunda bize terörden temizlediklerine yönelik yazı gönderdiler ama temizleyememişler. Şimdi Rusya ile de anlaşma yaptık. Türkiye terör örgütünü ezip geçecek güce sahiptir"-"Biz işi bitirmişiz. Hep yalan, doğru konuşmuyorlar. Tel Abyad ile Resulayn arasında mültecilerin yaşayabileceği konutları alt-üst yapısı ile yapıp, bunu dünyaya göstereceğiz. Mültecileri ülkelerine geri döndüremezsek kapıları açmak zorundayız" İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişini gerçekleştirmek üzere toplantıya katıldı.





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