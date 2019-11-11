Cumhurbaşkanı Erdoğan - 11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes kampanyası (3) - ANKARA
- 1 milyon fidan dikimi etkinliği - İllere canlı bağlantı yapılması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ormanlarda doğal olarak yetişen 65 bitki türü kullanarak hazırlanan el yapımı tablo hediye etmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla "Tohumlar fidana, fidanlar ağaca" şarkısını seslendirmesiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğine katıldı. (8)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım