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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan - 11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes kampanyası (3) - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan - 11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes kampanyası (3) - ANKARA

- 1 milyon fidan dikimi etkinliği - İllere canlı bağlantı yapılması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ormanlarda doğal olarak yetişen 65 bitki türü kullanarak hazırlanan el yapımı tablo hediye etmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla "Tohumlar fidana, fidanlar ağaca" şarkısını seslendirmesiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğine katıldı.
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Lyon Efes Demirli 

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