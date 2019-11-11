Cumhurbaşkanı Erdoğan - 11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes kampanyası (2) - ANKARA Haberi
- 1 milyon fidan dikimi etkinliği - İllere canlı bağlantı yapılması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğine katıldı. (7)
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