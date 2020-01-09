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09 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '100 bin konut TOKİ ile inşa edeceğiz' Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '100 bin konut TOKİ ile inşa edeceğiz' Haberi

Erdoğan'ın açıklamaları

Şehit Şehit Yakınları Toplu Taşıma Toplu Taşıma Aracı Sosyal Yardım 

-detaylar

( ANKARA -1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "100 bin konut TOKİ ile inşa edeceğiz"-"2002'den bugüne kadar kamuya yerleştirdiklerimizin sayısı 29 bine ulaştı. Hiçbir zaman engelli kardeşlerimize duyarsız olmadık. Engellilere sahip çıkıyor, kendilerini en iyi geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz"-"Milli gelirimizi 3 kattan fazla yükseltirken tüm vatandaşlarımızı kucaklıyoruz. Yıllık bütçeyi 2 milyardan 55 milyar liraya çıkardık"-"Son 17 yılda tam 339 milyar liralık sosyal yardımda bulunduk. Sosyal yardımların payını yüzde 0,3'ten, 1,2 seviyesine yükselttik"-"Engellilerin yanı sıra kadınlara, çocuklara, dul ve yetimlere, şehit yakınlarına imkanlar sunduk. Engellilerimizin toplumsal hayatın her alanında olması için öncelikle erişebilirlik çok önemli. Bina girişi, toplu taşıma aracına kadar her alanda kolayca yaşayabileceği alanlara sahip olmalıdır"-"Belediyelerimiz başta olmak üzere sorumluluk sahibi her kurumun bu gerçeği kabul etmesi şarttır"-"2020 yılını erişebilirlik yılı olarak ilan edilmesinde fayda görüyorum" ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Engelli Vatandaşlarımızın ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu.
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