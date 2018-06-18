Cumhurbaşkanı Erdoğan: '1 milyon 300 bin kişi Yenikapı’yı doldurdu' - SAMSUN Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 milyon 300 bin kişi Yenikapı’yı doldurdu" - SAMSUN
: - AK Parti’nin Samsun mitingi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelişi - Erdoğan’ın mitinge katılan vatandaşları selamlaması - Mitinge katılan vatandaşlardan görüntüler - Erdoğan’ın konuşmasıSAMSUN - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu.