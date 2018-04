Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Türk Basketbol Federasyonu Bakanı Hidayet Türkoğlu Düzce’de

-Hidayet Türkoğlu'nun gelişi

-Hidayet Türkoğlu'nun konuşması, detay.



( DÜZCE ) - Hidayet Türkoğlu; "Spora yapılan yatırım ve tesisleşme anlamında Avrupa’nın en iyilerinden bir tanesiyiz” DÜZCE



– yaptığı konuşmada Türkiye’nin spor anlamında yapılan yatırımlar ve tesisleşme anlamında Avrupa’nın en iyilerinden bir tanesi olduğunu söyledi.



AK Parti Genel Merkezi tarafından Türkiye genelinde sadece 30 ilde yapılan ve Düzce’de açılan Siyaset Akademisinin konuşmacısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Türk Basketbol Federasyonu Bakanı Hidayet Türkoğlu oldu. 2019’da yapılacak olan seçimlerin önemli olduğunu işaret eden Hidayet Türkoğlu, “2019’daki seçimler ülkenin yeniden oluşumu açısından, her açıdan önem sarf ediyor diyebilirim. Daha atılgan, daha istekli, istediğimiz projeleri bir an önce hayata geçirmek açısından gerçekten önemli bir süreç. İnşallah da o süreçte sağlıklı geçer ve ben hep söylediğim gibi spor anlamında da ister istemez ki ben bunu her fırsatta dile geçirmeye çalışıyorum. Diğer taraflara hiçbir zaman karışmadım, karışmakta istemem haddim değil ama politikanın, bürokrasinin spora karışmasını gerçekten hiç anlamadım, hiçte anlamak istemiyorum. Çünkü adı üzerinde spor hiçbir zaman durmayı olduğun yerde saymayı gerektiren bir şey değildir. Her zaman ileriye yönelik koşu yaparken bile her zaman daha iyisini yapmak için, zıplamayı bile daha iye yerlere zıplamak için yapılan bir araçtır. İnşallah o süreçlerde de 2019’da aşılacaktır ve istenilen tesis anlamında olsun, yapılacak yatırımlar anlamında da olsun hepimizin rahatsız olduğu bürokrasi sürecinden bir şekilde kurtulmuş oluruz” şeklinde konuştu.

“Avrupa’nın en iyilerinden biriyiz” Türkoğlu, “Cumhurbaşkanımızdan böyle bir görev geldiği zaman, kolay tercihler yapmak her zaman kaçmak diye düşünmüşümdür. Basketbol hayatımı noktaladıktan sonra ABD’de yaşamaya devam edebilirdim. Orda bana sunulan imkanlar olsun ama ben buraya gelip burada gençlerimize, buradaki spora faydalı olabileceğimi düşündüm. Şu anki imkanlarımız, spora yapılan yatırımlar da söylüyorum biz sanıyorum şu an hem maddi anlamda spora yapılan yatırımlar olsun hem de tesisleşme anlamında şu an Avrupa’nın en iyilerinden bir tanesiyiz” dedi.

“Türkiye’de her okula bir pota ve saha kazandırmak istiyoruz” Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iyi bir sporcu olduğunu her fırsatta maç yaptıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımızın özellikle bize verdiği talimat dolayı biliyorsunuz kendisi de eski bir sporcu eski bir futbolcu. Biz göreve geldikten sonra onu biraz daha basketbol sever yaptık diyebiliriz. Her ne kadar Hamza’da (Hamza Yerlikaya) ekipte olsa da şu an güreşecek vaktimiz yok o yüzden maazallah sakatlık falan çıkmasın şimdi bol bol maç yapma fırsatımızda oldu Cumhurbaşkanımızla. Kendileri o yüzden gerçekten basketbolu çok seven bir insandı biz göreve geldikten sonrada daha çok takip eder ilgilenir oldu. Bize de büyük bir talimatları var. Türkiye’nin her yerine basketbol sahaları basketbol potaları açısından bir talimat verdi. Bizde gerek belediyelerimiz olsun, gerek müdürlerimiz olsun şu an diyalog halindeyiz. İnşallah görev süremiz boyunca Türkiye’nin her yerine, her okul bahçesine bir pota bir saha kazandırmak istiyoruz” dedi.

Konuşmanın bir bölümünden sonra Siyaset Akademisi basına kapılı olarak devam etti. Türkoğlu, konuşmasının ardından ise ilden ayrıldı.