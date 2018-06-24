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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı adayı İnce YSK'de - ANKARA

Cumhurbaşkanı adayı İnce YSK'de - ANKARA

- Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin YSK önünde konuşmasıCumhurbaşkanı adayı İnce YSK'de - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: - "Sonucun çok iyi olacağından hiçbir kuşku duymuyorum" - "(Sandık görevlilerine) Sandıkları asla terk etmeyiniz. Islak imzalı tutanakları almadan sandık başlarından ayrılmayınız. Islak imzalı tutanakları yetkililere teslim ettikten sonra lütfen bütün yurttaşlarımıza sesleniyorum, seçim kurullarının önüne gidiniz"ANKARA (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim sonucunun çok iyi olacağından hiçbir kuşku duymadığını belirterek, sandık görevlilerine, "Sandıkları asla terk etmeyiniz. Islak imzalı tutanakları almadan sandık başlarından ayrılmayınız. Islak imzalı tutanakları yetkililere teslim ettikten sonra lütfen bütün yurttaşlarımıza sesleniyorum, seçim kurullarının önüne gidiniz" çağrısı yaptı.İnce, TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile saat 16.55'te Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) önüne geldi.Tüm yurtta oy kullanma işleminin bitmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan İnce, an itibarıyla sandıkların açıldığını belirterek, şöyle devam etti:"Bütün sandık görevlilerimizden şunu rica ediyorum. Sandıkları asla terk etmeyiniz. Islak imzalı tutanakları almadan sandık başlarından ayrılmayınız. Islak imzalı tutanakları yetkililere teslim ettikten sonra lütfen bütün yurttaşlarımıza sesleniyorum, seçim kurullarının önüne gidiniz.Ben buradayım, YSK'ye çok yakın bir mesafedeyim. Hakkınızı korumak için buradayız, milletin hakkını korumak için buradayız. YSK üyelerine tavsiyede bulunuyoruz, sadece, görevinizi doğru yapın, doğru düzgün yapın. Yasalara, kanunlara, Anayasa'ya uyarak yapın. Kimsenin kuklası olmayın. Kimseden tedirgin olmayın. Kimseden korkmayın. Adil bir yarış istiyoruz. Doğru düzgün bir yarış istiyoruz. Ve çıkacak sonuçta sakın taşkınlık yapılmamasını istiyorum. Aklıselim bir biçimde, vakur biçimde, anlayışlı biçimde, herkesle sıcak bir sohbet içerisinde sonucu kabullenmelerini, bu konuda herhangi bir taşkınlığa sebebiyet vermemelerini istiyorum. Hiç korkmayın değerli yurttaşlarım, sakın ha. Korkuları üzerinizden atın, tedirgin olmayın."İnce, YSK'ya en yakın bir mesafede sonuçları izliyor olacağını belirterek, daha önce "Avukat arkadaşlarım cübbelerini hazır tutsunlar" dediğini hatırlattı ve "Cümlemin arkasındayım. Benden haber beklesinler. Onlar da sandık başlarında olsunlar. Sakın, tekrar ediyorum, moral bozucu haberlere inanmasınlar. Kasıtlı olarak yapacaklar bunu, geçmişte yaptıkları gibi" diye konuştu.
Sandık görevlilerinden, ıslak imzalı tutanağı almadan sandık başlarından ayrılmamalarını, sonra da seçim kurullarının önüne gitmeleri isteğini yineleyen İnce, "YSK'ye en yakın mesafedeyim. Umarım yeniden YSK'nın önüne gelmek zorunda kalmam" diye konuştu.
İnce, Suruç'ta yaşananlara yönelik soru üzerine, "Takip ediyoruz, hepsini takip ediyoruz. Avukatlarımız orada, milletvekili arkadaşlarımız da var. Yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.İnce daha sonra YSK'nin önünden ayrıldı.

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