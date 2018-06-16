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( İSTANBUL ) Cumhurbaşkanı adayı İnce'den patileri kesilen köpek olayına tepki: "Hayvanlara işkence eden böyle bir toplum olmaktan kurtarılacağız" İSTANBUL



- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sapanca'da patileri kesilerek ormana bırakılan köpekle ilgili tepkide bulunarak, " Hayvanlara işkence eden böyle bir toplum olmaktan kurtarılacağız" dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Pendik’te vatandaşlarla buluştu. Burada seçim otobüsünde bir konuşma yapan İnce, vatandaşları selamladı. Kocaeli’de bir köpeğin patilerinin kesilmesi ile ilgili atıfta bulunan İnce, “Hayvanlara işkence eden böyle bir toplum olmaktan kurtarılacağız. Çocuklara birbirini sevmesini öğreteceğiz. Benim en büyük projem huzur. Topluma huzur vadediyorum. Önce barışacağız. Ekonomik olarak büyüyeceğiz adil bölüşeceğiz Projemiz 3B. Aday olduğumda parti rozetini çıkarıp Türk bayrağı taktım. Dedim ki herkesin Cumhurbaşkanı olacağız. Bu mübarek günde Ak Partililere de kardeşim diyeceğiz. MHP’lilere de kardeşim diyeceğim” dedi.

Seçileceği takdirde çalışan çocuklu kadınların rahat edebilmesi için her mahalleye kreş açacağını söyleyen İnce, 23 Haziran'daki mitinginde herkesin tuttuğu takımın formaları ile mitinge davet ederek, "Her mahalleye bir kreş açacağım. Çocuk kreşe kadın işe. Sloganımız bu. Ayrımcılık yok başörtülü başı açık yok. Türk, Kürt yok. Kadın erkek yok. Sadece cumhuriyetçiler var hep beraber varız. 23 Haziran’da büyük İstanbul Mitingi var. Saat 13.00’da o gün sizden bir şey isteyeceğim. O gün sizden istediğim şey şu, tüm takımlar kendi formasıyla gelsin. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu yaz günü bana kışlık yün atkıları takıyorsunuz. Bir daha yünlü getirirseniz takmam mahvoldum oldum” diye konuştu.

Vatandaşa pankart tepkisi Öte yandan İnce, konuşması sırasında rahatsızlık geçiren birisi için kürsüden ambulans çağrısında bulundu. Bu sırada İnce rahatsızlığı olan yere işarette bulunurken, kendisine pankartını okuması için işaret eden vatandaşa, " Kusura bakma ben öğretmenin bozuk atarım. Senin pankartın mı önemli ambulans mı? Ambulans benden de önemli diyerek tepki gösterdi" şeklinde konuştu.



