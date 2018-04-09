Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'u resmi törenle karşıladı - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'u resmi törenle karşıladı - ANKARA
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerleri selamlaması - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov'un makam aracının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov'u karşılaması - Ulusal Marşların okunması - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ceenbekov'un askerleri selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un heyetleri selamlamaları - İki liderin Cumhurbaşkanlıüğı Külliyesi girişinde tokalaşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.