Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbakşanı Erdoğan: 'Hırsızlara bu işi bırakmayacağız'

Cumhurbakşanı Erdoğan: 'Hırsızlara bu işi bırakmayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın camiden çıkışı

Mescid İslam Mimari Konferans Hırsız 

-Vatandaşların sevgi gösterisi
-Erdoğan ve beraberindekilerin kurdele kesmesi
-Açıklamaları
-Detay

( İSTANBUL ) Cumhurbakşanı Erdoğan: "Hırsızlara bu işi bırakmayacağız"- Cumhurbaşkanı Erdoğan Hacı Osman Torun Camii açılışına katıldı İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Hacı Osman Torun Camii açılışına katıldı.
23 Haziran'da yeniden seçime gidileceğini söyleyen Erdoğan, "Bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı’daki evinden çıkarak Cuma namazı için Eyüpsultan’da yapımı tamamlanan Hacı Osman Torun Camii’ne geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocakve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Namazın ardından düzenlenen kısa törenle, Hacı Osman Torun Camii ibadete açıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu külliyeyi maksadına uygun olarak kullanmayı rabbim bizlere nasip etsin. Gerçekten güzle bir eser kazandırılmış oldu. Burası yoğun şekilde gelişiyor. Gelişirken bizim Osmanlı’dan beri kültürümüz budur. Önce merkezde camilerimiz yer alır. Ondan onar genişler gelişir. Burası da şu anda böyle. Buraya önce binalar, sonra bu cami yapılmış oldu. Gerek erkek, gerek bayan mescidi ile, gerek konferans salonu ile adeta bir külliye gibi burada faaliyette bulunacak. Etraf Selçuklu mimarisi güzel bir örneğini teşkil ediyor. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı. Müslüman ülkelerde yaşananlar nedeniyle sıkıntılı bir Ramazan yaşandığını anlatan Erdoğan, “Suriye’de olsun, Arakan’da olsun, Afganistan’da olsun tüm İslam ülkelerinde sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah bu sıkıntıların da aşılmasına vesile olsun” şeklinde konuştu.
23 Haziran’da yapılacak seçimleri de hatırlatan Erdoğan, “Önümüzde 1 ay sonra sandık var. Bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak, bu işin hakkını verelim diyorum. Ülkemizde demokrasi zaferi ile bu işi noktalayalım” dedi.
(ÖFA
İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Ege Üniversitesi'nde Mescit KriziEge Üniversitesi'nde Mescit Krizi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı