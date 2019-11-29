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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaikanı Erdoğan:'Arnavutluk'ta deprem oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla konuştuk, buraya 500 konut yapabilir miyiz? Yapalım dedik. TOKİ orada en uygun yerde ekiplerimiz çalışmalarını yapacak, Türk kardeşleri olarak inşa edeceğ

Cumhurbaikanı Erdoğan:'Arnavutluk'ta deprem oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla konuştuk, buraya 500 konut yapabilir miyiz? Yapalım dedik. TOKİ orada en uygun yerde ekiplerimiz çalışmalarını yapacak, Türk kardeşleri olarak inşa edeceğ

Erdoğan'ın açıklamaları

( İSTANBUL -3) Cumhurbaikanı Erdoğan:"Arnavutluk'ta deprem oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla konuştuk, buraya 500 konut yapabilir miyiz? Yapalım dedik. TOKİ orada en uygun yerde ekiplerimiz çalışmalarını yapacak, Türk kardeşleri olarak inşa edeceğiz" İSTANBUL

Deprem Allah 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Arnavutluk'ta deprem oldu. İnşallah orada en uygun yerde ekiplerimiz çalışmalarını yapacak. 500 konutu Türk kardeşleri olarak orada inşa etmiş olacağız"
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