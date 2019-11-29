Cumhurbaikanı Erdoğan:'Arnavutluk'ta deprem oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla konuştuk, buraya 500 konut yapabilir miyiz? Yapalım dedik. TOKİ orada en uygun yerde ekiplerimiz çalışmalarını yapacak, Türk kardeşleri olarak inşa edeceğ