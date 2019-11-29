Cumhurbaikanı Erdoğan:'Arnavutluk'ta deprem oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla konuştuk, buraya 500 konut yapabilir miyiz? Yapalım dedik. TOKİ orada en uygun yerde ekiplerimiz çalışmalarını yapacak, Türk kardeşleri olarak inşa edeceğ
Erdoğan'ın açıklamaları
( İSTANBUL -3) Cumhurbaikanı Erdoğan:"Arnavutluk'ta deprem oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla konuştuk, buraya 500 konut yapabilir miyiz? Yapalım dedik. TOKİ orada en uygun yerde ekiplerimiz çalışmalarını yapacak, Türk kardeşleri olarak inşa edeceğiz" İSTANBUL
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım