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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cumabekov: 'İşbirliğimiz açısından programlar yapmamız ve bunu hukuksal platforma taşımamız lazım' - İZMİR

Cumabekov: 'İşbirliğimiz açısından programlar yapmamız ve bunu hukuksal platforma taşımamız lazım' - İZMİR

Cumabekov: "İşbirliğimiz açısından programlar yapmamız ve bunu hukuksal platforma taşımamız lazım" - İZMİR - Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'un TÜRKPA'daki konuşması - Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov: - "İşbirliğimiz açısından programlar yapmamız ve bunu hukuksal platforma taşımamız lazım" - Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin: - "Türk birliğinin yeni bir vizyona kavuşması için işbirliği ve istikrarımız önemli"İZMİR (AA) - Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki işbirliği için programlar geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Dastanbek Cumabekov, TBMM tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Ev Sahibi Fotoğraf Sağlayıcı / Host Photographer" olarak yer aldığı Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, birliği güçlendirme sürecinin ivme kazandığını belirtti.
İşbirliğinin yeni seviyeye çıkması için TÜRKPA'nın olmazsa olmaz bir platform olduğunu kaydeden Cumabekov, "Bunu geliştirmemiz lazım. Bizim halklarımızın tarih açısından sıkı bağları ve Türkçe konuşan ülkelerin parlementolarının birliğini bundan sonra da güçlendirmek için tüm sorumlulukları anlayarak parlamentolar arasındaki diyalog sağlanmalı." diye konuştu.
Cumabekov, globalleşme sırasında yaşanan sorunları çözmek için birlikte hareket edilmesi gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:"Birleşmiş Milletler'in 2030 yılına yönelik daimi gelişme amaçlarına yönelik biz kendi katkılarımızı yapabiliriz. Önümüzdeki görevlere, amaçlara ulaşmak için TÜRKPA'nın yeni stratejiler yapması lazım. TÜRKPA genç teşkilat onun için elementlerin gelişmesi gerekir. İşbirliğimiz açısından programlar yapmamız ve bunu hukuksal platforma taşımamız lazım." dedi.
Dil, tarih ve kültür birliğinin önem taşıdığına dikkati çeken Cumabekov, kanun yapıcı organların da bu birliğin geliştirilmesi için desteklenmesi gerektiğine işaret etti.Dastanbek Cumabekov, TÜRKPA'nın dönem başkanlığını yürütececek Türkiye'ye başarılar diledi.Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, TÜRKPA kapsamında sağlık, eğitim gibi alanlarda birçok çalışma başlatıldığını, ekonomik işbirliğinin de önem taşıdığını aktardı.Birlikte çalışmanın önemli olduğunu aktaran Nigmatulin, TÜRKPA'nın da bu konuda kendini ispatladığını vurguladı.Nigmatulin, katılımcı sayısının artırılmasını da arzu ettiklerini söyleyerek, "Türk birliğinin yeni bir vizyona kavuşması için işbirliği ve istikrarımız önemli." dedi.

Strateji Yeni Strateji Diyalog Forma Parlamento 

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