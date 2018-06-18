'Çocukların eline silah verenler Kürtlerin dostu değildir' - VAN
"Çocukların eline silah verenler Kürtlerin dostu değildir" - VAN - - Beşyol Meydanı'nda mitingden detaylar - HÜDA PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz'un konuşmasıHür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Mehmet Yavuz, "Çocuklarımızın eline bomba, silah, molotof veren, çocuklarımızı ateşin içine atanlar Kürtlerin dostu değildir. Onun için biz aynı hataya düşmeyeceğiz." dedi. Yavuz, partisinin Van 'da Beşyol Meydanı'da düzenlediği mitingdeki konuşmasına, memleketin esasla ilgili sorunlarının olduğunu, bunu çözmek için iki yolun bulunduğunu söyledi.
Ya çatışacaklarını ya da anlaşarak uzlaşacaklarını belirten Yavuz, HÜDA PAR'ın çatışmayı reddettiğini, uzlaşma ve anlaşma yolunu tercih ettiğini kaydetti. Çatışmanın ülkeye hiçbir kar getirmediğini, kentlerin savaş alanına döndüğünü, binlerce evlatlarını kaybettiklerini, milyarlarca dolar servetin heba olduğunu anlatan Yavuz, "Huzurumuz kaçtı, kan döküldü, kin girdi bu topraklara, olmadı. Ne yapacağız. Tek çaremiz var uzlaşacağız ve anlaşacağız. Memleketin sorunu nedir? Birinci mesele Kürt meselesidir. Çünkü bu mesele can yakıyor, insan kanı döküyor." diye konuştu. - "Çatışmanın bize hiçbir getirisinin olmadığını gördük"Bu konuda atılan güzel adımları asla reddetmediğini ifade eden Yavuz, şöyle devam etti:"TRT Kurdi'nin açılmasını önemsiyorum, ırkçılık nitelemeli andımızın kaldırılmasını önemsiyoruz. Bunda partimizin katkısı çok. Programımızda andımızı kaldıracağımız yazıyor. Bunun için elimize silah almadık, gençlerimizin ne kendilerine ne de başkalarına zarar vermelerine gerek duymadık. Meseleyi çözmek için silaha gerek yok. Çocuklarımızın eline bomba, silah, molotof veren, çocuklarımızı ateşin içine atanlar Kürtlerin dostu değildir. Onun için biz aynı hataya düşmeyeceğiz. Çatışmanın bize hiçbir getirisinin olmadığını gördük. Onun için çatışmacı üslup kullanmayacağız. Doğruları da yanlışları da söyleyeceğiz."Memleketin birliği bütünlüğü içinde Ankara'da sorunları çözmeye talip olduklarını dile getiren Yavuz, HÜDA PAR'ın bu sorunu Ankara'da kalıcı bir şekilde çözeceğini ifade etti. - "Memleketimize barış, huzur, kardeşlik gelsin"Yavuz, emperyalist, Kürtlerin, Türklerin, Arapların Farsların düşmanı olan Amerika'nın kendi emelleri için herkesi bir varil petrole kurban etmekten asla çekinmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"HÜDA PAR milletinden vekalet alırsa, Amerika'nın, batı emperyalizminin bu memlekete uzanan kirli elini ve kirli dilini koparacaktır. Beraberlikte güç, kardeşlik ve huzur vardır. Bunu adaletle taçlandıralım. Bin yıllık birlikteliğe sahibiz. Gelin gönül insanlarını dinleyelim. Bu mesele çözülmediği takdirde neler olduğunu görüyoruz, can yakmaya devam ediyor. Evlatlarımızı kaybediyoruz. Kazanan bir bütün halinde emperyalizm, kaybeden bütün halinde Türkiye, Anadolu oluyor. Çatışmaya davetiye çıkarmadan, bu işi silaha, Amerika'yı bulaştırmadan bu işi suhuletle çözelim. Memleketimize barış, huzur, kardeşlik gelsin."HÜDA PAR sayesinde sorunların tamamının çözüleceğini, devletin dininin adalet olması gerektiğini, adaletsiz devletlerin beka tehlikesi yaşayacağını savunan Yavuz, insanı ve adaleti devletin merkezine koyacaklarını, insanın özne olduğu bir anlayışı benimsediklerini belirtti. - "15 Temmuz'u milat kabul edelim"Ülkede adaletin değiştirilemeyeceğini, bunun teklif dahi edilemeyeceğini kaydeden Yavuz, konuşmasını şöyle tamamladı:"Birilerine din, ideoloji dayatmayacağız, güvenliğini hep birlikte sağlayacağız. Sosyo ekonomik kalkınmışlığını hep birlikte temin edeceğiz, hep birlikte huzur içinde yaşayacağız. Bu memleketin 3'te biri şu anda cezaevinde. Böyle bir memlekette adalet olur mu? Bu memleketin emniyet ve güvenlik teşkilatının büyük bölümü FETÖ mensubu, TSK'da generallerin yarısı terör örgütü mensubu. Bu devleti terör örgütü yönetmiş. Nasıl olacak burada adalet. KHK'larla, güvenlik soruşturmalarıyla yeteri kadar soruşturulmadan gençlerimizin memur olmasının önüne engel koymayı da reddediyoruz. Gelin bir sosyal barış imzalayalım. 15 Temmuz'u milat kabul edelim. 15 Temmuz akşamı darbeye karışan, sevk ve idare edenleri tespit ederek ağır cezalara çarptıralım. Ancak devletin bir şekilde selam verdirdiği, gazetesini aldırdığı bu kişilere terörist muamelesi yapmayın."Yavuz, konuşmasının ardından partisinin Van milletvekili adaylarıyla katılımcıları selamladı.