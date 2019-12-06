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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Çin Ankara Büyükelçiliği: “Amerika Çin’in içişlerine müdahale ediyor”

Çin Ankara Büyükelçiliği: “Amerika Çin’in içişlerine müdahale ediyor”

Çin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Cheng Weihua'nın konuşması

( ANKARA ) ANKARA

Terörle Mücadele Savunma Sistemi Yasa Tasarısı Genel Kurul Temsilciler Meclisi 


- Çin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Cheng Weihua, ABD Temsilciler Meclisi, Doğu Türkistan'a yönelik geçirdiği yasa tasarısı hakkında, “Bu yasa tasarısı çok kaba bir şekilde Çin içişlerine müdahale ediyor. Buna şiddetle karşı çıkıyoruz ve kınıyoruz” yorumunda bulundu. ABD Temsilciler Meclisi, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik baskı ve yıldırma politikaları çerçevesinde, Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti. Bu aslında Amerika’nın Uygur Türkleri’nin yanında yer aldığı ve onlara destek verdiği için değil kendi ekonomik ve ticari çıkarlarını korumak amacıyla böyle bir tasarıyı kabul etmesi olarak yorumlandı. Demokrat Kaliforniya vekili Brad Sherman tarafından sunulan tasarı, her iki partinin de yoğun desteğini alarak genel kurul oylamasında 1'e karşı 407 oyla geçti. Bu yasa tasarısının altında; gözetleme amaçlı kullanılabilen tüm ABD menşeli cihazların Çin'e satışının yasaklanması istendi. Ankara Çin Büyükelçiliği Müsteşarı Weihua, Çin hakkında iddia edilenleri reddederek Amerika’da temsilciler meclisinden geçen yasa tasarısına ilişkin, “Birkaç gün önce Amerika’nın temsilciler meclisi 2019 Uygur İnsan Hakları Yasa Tasarısı’nı kabul etti. Sadece Amerika ile ilgili değil bütün dünya ile özellikle Çin ve Türkiye gibi ülkelerle ilgili yasalar çıkıyor. Bu da şaşırtıcı değil. Amerika’nın tipine uygun bir hareket diye söyleyebiliriz. Bu yasa tasarısı çok kaba bir şekilde Çin içişlerine müdahale ediyor. Buna şiddetle karşı çıkıyoruz ve kınıyoruz. Çin tarafı, işin gelişimine göre reaksiyon verecektir. Bu aynı zamanda terörle mücadele konusunda Amerika’nın ikiyüzlülüğünü ve çifte standartını bir kez daha dünyaya göstermiş oldu. Amerika Temsilciler Meclisi, Ermeni konusunda ve S-400 Hava savunma sistemi alımıyla ilgili Türkiye’nin F-35 işbirliğine birkaç defa yaptırım yasası çıkardı. Orada, insan hakları ve demokrasi bahane asıl amaç kendi çıkarına hizmet ederek Çin ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin gelişimini engellemek ve önlemektir” sözlerini kullandı.
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