Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
CHP’ye Diyarbakır’dan kurultay çağrısı Haberi

CHP’ye Diyarbakır’dan kurultay çağrısı Haberi

Basın toplantısı

Çatışma Parti Yönetimi Basın Toplantısı Genel Kurul İran Seçimleri 

-Toplanan delegeler
-Kurultay Delegesi ve İl Yöneticisi Veli Şimşek'in basın metnini okuması

( DİYARBAKIR - HD) DİYARBAKIR

- CHP Diyarbakır Kurultay Delegeleri, parti yönetimine olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Kurultay Delegesi ve İl Yöneticisi Veli Şimşek, CHP’yi mevcut kadronun 9 seçimdir başarıya ulaştıramadığını belirterek, değişime ihtiyaç duyduklarını ifade etti.
Diyarbakır’da 11 CHP Kurultay Delegesi, basın toplantısı yaparak, parti yönetimini olağanüstü kurultaya davet etti. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nde (GGC) düzenlenen toplantıda konuşan Kurultay Delegesi ve İl Yöneticisi Veli Şimşek, 24 Haziran seçimleri sonrası CHP tabanı ve kamuoyunda bir değişim talebinin oluşmaya başladığını belirtti.
Kendilerinin de Diyarbakır Kurultay Delegeleri olarak bu değişime inandıklarını anlatan Şimşek, “Bu bağlamda yönetimi bir an önce partimizin zarar görmemesi adına erken olağanüstü bir genel kurultaya davet ediyoruz” dedi.
“Mevcut kadro 9 seçimdir başarısız” CHP’nin mevcut kadrosunun 9 seçimdir partiyi maalesef başarıya götüremediğini anlatan Şimşek, “Ancak 24 Haziran seçimi sonrası hem tabanda hem de seçmen bazında bir değişim dinlendirilmeye başlatıldı. Biz de tarihi sorumluluğumuz gereği il kurultay delegesi ve yönetim kurulu olarak tarihi sorunumuz gereği bu değişime ihtiyaç olduğu kanısındayız ve yine tekrar ediyorum, CHP yönetimi ve başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu olmak üzere bir an önce partimizi genel kurultaya taşıması talep ediyoruz” diye konuştu.
“Talep, parti içi çatışmaya neden olmaz” Şimşek, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. İl başkanının söz konusu talebe nasıl bir tavır gösterdiğine ve talebin parti içerisinde herhangi bir çatışmaya yol açıp, açmayacağına ilişkin bir soruyu cevaplayan Şimşek, “İl başkanı şuanda bizimle aynı fikirde değil. CHP parti içi demokrasiyi en iyi şekilde uygulayan partidir. Bu kesinlikle bir çatışma ortamı yaşatmayacaktır. CHP’yi daha iyi noktaya nasıl getirebiliriz düşüncesi hepimiz tarafından dile getiriliyor. Dolayısıyla bir süreç oluşacaktır ama sürecin sonucunda CHP kazanacaktır” ifadelerinde bulundu.
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap EttiCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankarada Düzenlenen Mitingde Halka Hitap Etti
İşte CHP'nin Milletvekili Adaylarıİşte CHP'nin Milletvekili Adayları
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
MHPnin Milletvekiliş Aday Listesi AçıklandıMHPnin Milletvekiliş Aday Listesi Açıklandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı