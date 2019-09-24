Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
CHP Tunceli İl Başkanı Bozkurt, görevinden istifa etti

CHP Tunceli İl Başkanı Bozkurt, görevinden istifa etti

arşiv görüntüler

( TUNCELİ ) TUNCELİ

İstifa Kader Yerel Seçimler Yazılı Açıklama Yerel Seçim 


- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt, il başkanlığı görevinden istifa etti. CHP Tunceli İl Başkanı İrfan Bozkurt yaptığı yazılı açıklamayla partisinin il başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa dilekçesini CHP Genel Merkezi’ne gönderdiğini belirten Bozkurt, 31 Mart yerel seçimlerinden yaklaşık bir ay evvel görevi devraldığını ve vekaleten yürüttüğü il başkanlığı görevinden istifa ettiğini aktardı. Partide görev almaya devam edeceğini ifade eden Bozkurt, “Partimde görev almaya ve partime hizmet etmeye var olduğum sürece devam edeceğim. Partimin memleketimde değişerek, gelişerek büyümesi, yenilenmesi, kabul edilemeyen gençleşmeyi bir an önce gerçekleştirmesi ve eski günlerine geri dönmesi tek temennimdir. Bu memleketin kaderini çok geç olmadan bizler, Cumhuriyet Halk Partililer olarak değiştireceğiz, başkaları değil" dedi.

İlgili Foto Galeriler
İşte sandık başındaki politikacılar... (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)İşte sandık başındaki politikacılar... (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)
30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi
Kader Kaya Cinayeti Davasında Arkadaşları DinlendiKader Kaya Cinayeti Davasında Arkadaşları Dinlendi
İl İl 2014 Yerel Seçim Sonuçlarıİl İl 2014 Yerel Seçim Sonuçları
AK Parti Büyük Ankara Mitingi - 22 Mart 2014AK Parti Büyük Ankara Mitingi - 22 Mart 2014
Beştepe’de büyükşehir başkanları toplantısıBeştepe’de büyükşehir başkanları toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı