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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
CHP Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Aygün, Trabzon ve Trabzonlulardan özür diledi

CHP Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Aygün, Trabzon ve Trabzonlulardan özür diledi

Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Aygun, ''Trabzon'dan,Trabzonlu halkımızdan özür dilerim. Kastım asla onlar değildir'' dedi.

İlham Kahramanlık Milletvekili 


Aygün, TBMM'de açıklama yaptı. Aygün, Trabzon ve Trabzonlulara hakaret ettiği sözlerine açıklık getirdi. Aygün, ''Ben kastımı aşan sözlerimden dolayı özür diliyorum. Trabzon ilimiz ve Trabzonlu kardeşlerimiz bizler için çok değerlidir. Kurtuluş Savaşı sırasındaki kahramanlıkları hatıramızda canlıdır. Kurtuluş Savaşı'nı veren Meclisimizde 11 tane Trabzonlu mebusumuz vardır. Trabzon ve Trabzonluların Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlıkları hala hatıramızdadır. Bu nedenle kahraman Trabzonluları kastetmem mümkün değilidir'' ifadelerini kullandı. Aygün, Kadir Mısıroğlu, 'Türkiye keşke Yunan işgalinde kalsaydı' dediği için 'Olsa olsa Rum çetelerinin çocuğu olabilir' demek istediğini söyleyen Aygün, ''Yoksa Trabzon'a, Trabzonlulara bu kahraman insanlarımıza dair en küçük bir şey söylemedim. Sözlerime tekrar açıklık getirir, Trabzon'dan,Trabzonlu halkımızdan özür dilerim. Kastım asla onlar değildir. Ben halkımıza zulüm etmiş Pontus çetelerini ve onların işbirlikçileri ile bu zihniyeti savunan Kadir Mısıroğlu'nun kast ettim. Sözlerim çarpıtılmaktadır'' dedi.

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