CHP PM toplantısı başladı... CHP'li vekillerden disiplin ve ihraç açıklaması Haberi

-Günaydın açıklaması

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( ANKARA )- CHP PM üyesi Erdal Aksünger:- "Hiç kimse hakaret vari bir konuşma yapmıyor zaten. Eleştiri yapıyor parti içi demokrasi diyorsak bu en doğal hakkımız zaten"- " ANKARA



- CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Erdal Aksünger, disipline sevk işlemleriyle ilgili, "Hiç kimse hakaret vari bir konuşma yapmıyor zaten. Eleştiri yapıyor parti içi demokrasi diyorsak bu en doğal hakkımız zaten" dedi.

CHP PM Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda seçim sonuçları ele alınacak. Ayrıca gündem maddeleri arasında disipline sevk işlemleri de görüşülecek. Toplantı öncesinde PM üyesi Erdal Aksünger basın mensuplarının sorularını cevapladı. Aksünger, "İlk toplantının disiplinle ilgili toplanmasını normal bulmuyorum. Bugün buna ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Benim bununla ilgili elime ulaşan bir şey yok bununla ilgili. Kamuoyunda bir çalkantı var değerlendirme yapılması lazım. Pazar günüyle ilgili konuda muammalar var herkesin kafasında. Muamaların giderilmesi gerekir. İlk önce bir iç hesaplaşma diye bir şey diyorsak özeleştiri getirilmesi lazım" ifadelerini kullandı. "Eleştiriyle hakareti karıştırmamak lazım" diyen Aksünger, "Hiç kimse hakaret vari bir konuşma yapmıyor zaten. Eleştiri yapıyor parti içi demokrasi diyorsak bu en doğal hakkımız zaten" açıklamasında bulundu. Aksünger konuşmasına şöyle devam etti: "Kurultay gerekçelerini oluşturacak şeyi bugün aslında kendi odaklanan arkadaşların söylemesi lazım. Böyle bir beklenti var kamuoyunda da parti tabanında da var." "9'a kadar veri transferi olmayınca eleştiriler getirdim" Adil Seçim Platformu sisteminin çalışmadığını ilk günden beri söylediğini aktaran Aksünger," Parti'nin dışında adilseçim.netten izlenecek denildiği için partinin inşa ettiği yer haline döndü. Oranın da 9'a kadar çalışmadığını görünce insanlar beni o saate kafar aradılar. Yetkili arkadaşlarla görüşmedik. 9'a kadar veri transferi olmayınca eleştiriler getirdim. Dün de kendileri kamuoyundan özür dilediler. Benim söylediklerimi kabul etmiş oldular" değerlendirmesinde bulundu. Aksünger İnce'nin önderliğinde yeni bir partinin doğup doğmayacağını ilişkin, "Şu an öyle bir şeye ihtiyaç yok. Yeni parti doğabilmesi bence doğru bir şey değil şuan bunu konuşmak da doğru değil. Partinin içerisinde demokratik olarak herkes hakkını kullanır adaylığa çıkmak isteyenler cıkarlar bununla ilgili bence önde hiçbir engel yok" dedi.

"Tüm disiplin dosyaları için disipline gönderilmemesi yönünde oy kullanacağım" PM üyesi Gökhan Günaydın ise bu seçimin tüm yönleriyle değerlendirilmesi gerektiğini PM'de seçimin değerlendirileceğini ifade etti.

Günaydın,şöyle konuştu: "Tüm disiplin dosyaları için disipline gönderilmemesi yönünde oy kullanacağım. Pm'nin statüleri tanımlanmış bazı kişileri yüksek disiplin kuruluna sevk etme görevi vardır. YDK onu ele alacaktır. Ancak PM'de de YDK'ya sevk edilebilmesi için yeter oyun çıklması gerekmektedir. Ben orada olumsuz oy kullananlardan birisi olacağım eğer topantı bu yönde oylamayla sonuçlanırsa." (PLN

