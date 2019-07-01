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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
CHP PM toplandı - Levent Gök - ANKARA İzle

CHP PM toplandı - Levent Gök - ANKARA İzle

- TBMM Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök'ün soruları yanıtlamasıCHP PM toplandı - CHP PM, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı - TBMM Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök: - "Umuyorum ve diliyorum ki herkes makul bir düşünce sistemi içerisinde parlamenter sistemin tekrar geri dönmesi açısından bir çalışmayı başlatacaktır. Türkiye'nin bence önümüzdeki süreçte en önemli gündemi budur"ANKARA (AA) - CHP Parti Meclisi (PM), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde toplanan PM öncesi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi. Bir saat süren toplantıda gündemin belirlenmesinin ardından, milletvekilleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de dahil olmasıyla ile saat 10.30'da geniş katılımlı PM toplantısına geçildi.Ağırlıklı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarının ele alınacağı toplantıda, partinin bundan sonraki yol haritası da belirlenecek.Toplantıya gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök, geniş katılımlı PM'de hem 31 Mart, hem de yenilenen İstanbul seçimlerini ele alacaklarını söyledi.

Bu seçimlerin Türkiye açısından önemli sonuçları olduğunu belirten Gök, şöyle konuştu:"CHP'nin kurduğu Millet İttifakı'nın büyük başarısıyla sonuçlanan bu seçimlerden sonra özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dönük eleştirilerin dozunun arttığı ki AKP içerisinde de bu böyle, bunların hepsini ayrı ayrı masaya yatırılması suretiyle partimizin yol haritasını belirleyeceğiz. İstanbul sonuçları göstermiştir ki Türk halkı millet iradesine yönelik her türlü gaspı elinin tersiyle itecek büyük bir demokratik olgunluk ve tepki göstermiştir. Türkiye'de demokrasi kazanmıştır, milletin egemenliği kazanmıştır. Artık Türkiye'de bugün dünden çok farklıdır."Seçimler sonrası sistem tartışmalarının yaşandığı yönündeki bir soruya Gök, şu yanıtı verdi:"Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen sistemin bir yıl içerisinde nedenli ülkemize zararlar verdiği ortaya çıkmıştır. Çok ciddi bir şekilde kurumlarda ve kurallarda çöküşler başlamıştır. Başta Cumhurbaşkanlığı ile parti başkanlığının birleşmesi dahil olmak üzere, parlamentodan güven oyu alamayan bir Bakanlar Kurulu, parlamentoya gelmeyen bakanlar ve bütçenin Meclis dışında hazırlanarak Meclis'e sunulması gibi tüm olumsuzluklar bir yılda çok çabuk etkisini göstermiştir. Bunlar defalarca, daha önce tarafımızca ifade edilmişti. Şimdi bu mahsurların AK Parti tarafından da görüldüğünü görüyoruz. Umuyorum ve diliyorum ki herkes makul bir düşünce sistemi içerisinde parlamenter sistemin tekrar geri dönmesi açısından bir çalışmayı başlatacaktır. Türkiye'nin bence önümüzdeki süreçte en önemli gündemi budur."

Güven Oyu Toplantı Yol Haritası Millet İradesi Parlamento 

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