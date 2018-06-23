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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
CHP Parti Sözcüsü Tezcan: 'Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi, kütükleri kontrol etmektir' - ANKARA

CHP Parti Sözcüsü Tezcan: 'Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi, kütükleri kontrol etmektir' - ANKARA

CHP Parti Sözcüsü Tezcan: "Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi, kütükleri kontrol etmektir" - ANKARA - 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - CHP Genel Merkezi - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın konuşmasıANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin genel merkezinde 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu."Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi kütükleri kontrol etmektir. MERNİS'ten böyle geldi deme lüksüne sahip değil YSK"

Trol 

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