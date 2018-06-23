CHP Parti Sözcüsü Tezcan: 'Tutanak tutulduktan sonra bize göre mühürsüz oylar geçersizdir' - ANKARA
CHP Parti Sözcüsü Tezcan: "Tutanak tutulduktan sonra bize göre mühürsüz oylar geçersizdir" - ANKARA - 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - CHP Genel Merkezi - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın konuşmasıANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin genel merkezinde 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu."Kanun, 'mühürsüz oylar geçerlidir' demiyor. 'Sandık kurullarının kusuru neticesinde mühürlenmeyen oylar geçerlidir' diyor. O halde, sandık kurullarının ilk işi sabahtan hepsini mühürlemek, mühürlediğine dair tutanak tutmaktır. Bu tutanak tutulduktan sonra bize göre mühürsüz oylar geçersizdir"