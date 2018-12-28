CHP'nin seçim sloganı ve simgesi çalıntı iddiası





Koçal, “Malum 21 Mart Türk kültüründe Bahar Bayramıdır. Yani mart ayıyla beraber hayat yeniden canlanır. Yaradılışımızın inancına göre doğarız, büyürüz, ölürüz ve yeniden canlanırız. Doğanın yeniden canlanması Türk kültüründe kutlanan bir etkinliktir. Bahar Bayramı olur. Biz de bundan esinlenerek 10 yıl evvelki seçim kampanyasında ' Mart bahar olacak ' demiştik. Sembol olarak da papatyayı kullanmıştık afişlerde. CHP gibi cumhuriyetin kuruluşunu üstlenen, hayata geçiren bir partinin, daha farklı slogan ve simge kullanması gerekirdi ama bunca yıl sonra tekrar eski bir kampanya unsurlarını seçim malzemesi olarak kullanmasını gerçekten hoş bulmadık, yakıştıramadık. Hukuki bir iş midir, buna bir bakacağız. Öyle ise eğer muhakkak ki gereğini yapacağız” dedi.

' Muharrem İnce ile temasları yok ' CHP ' nin Muharrem İnce ile de çok temasları olmadığını iddia eden Koçal, “Muharrem İnce bunları bilir, anlatırdı. Böyle bir durum var. Dün duyunca şaşırdım. Slogan da aynı, sembol de aynı. Bilemiyorum bunu hayata geçirirler mi? Yazık olmuş seçim kampanyasını yürütecekleri firmaya bu kadar verdikleri paraya. Bu 2009 seçimlerinde, 10 yıl evvelki Yalova ' daki seçimlerimizin sloganıydı. Bir sonraki seçimlerde kullanmadık çünkü artık tüketilmişti. Yani yeniden bir şeyler inşa etmek gerekiyor ama 10 yıl sonra şimdi bunları kullanmak biraz gericilik örneği gibi oluyor” dedi.



