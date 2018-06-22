CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Ankara mitingi - Detaylar - ANKARA
- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Ankara Mitingi - Anadolu Meydanı'nda düzenlenen miting - Miting alanından ve vatandaşlardan detaylarANKARA (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Anadolu Meydanı'nda düzenlenen Ankara Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti.Mitingden notlarAnadolu Meydanı'na girişinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan İnce, eşi Ülkü İnce ile platformdan vatandaşları selamladı.İnce, konuşmasının ardından karanfil dağıttı, daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet etti.Miting alanındaki vatandaşlar, "Fizik formülü gibisin hiç şaşmıyorsun", "Gel de inceldiği yerden kopsun", "Sayın Cumhurbaşkanım diyebilir miyim öğretmenim" yazılı pankartlar taşıdı.Ellerindeki Türk bayrakları ve üzerinde Muharrem İnce'nin fotoğrafının yer aldığı flamalarla alanı dolduran vatandaşlar, İnce'nin konuşmasını alandaki dev ekrandan da izledi. - Geniş güvenlik önlemiMiting nedeniyle Anadolu Meydanı'nda ve meydana açılan ana caddelerde geniş güvenlik önlemleri alındı. Öğle saatlerinde meydan ve yolların yaya ve araç trafiğine kapatılmasının ardından, patlayıcı madde araması yapıldı.GMK Bulvarı, Gençlik ve Dögol Caddeleri üzerine kurulan arama noktalarında vatandaşlar üst aramasından sonra alana alındı.Miting süresince yerdeki ekiplerin koordinesini sağlamak için polis helikopteri görev yaptı.Meydan ve civarındaki yüksek binaların çatılarına özel harekat polisleri yerleştirildi.