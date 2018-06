CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: “Kilis'te Kilisli mi çok Suriyeli mi çok, böyle bir devlet olur mu”

-Alandan görüntüler

( KİLİS ) KİLİS



- CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kilis mitinginde konuştu.

İnce, "Kilis'te Kilisli mi çok Suriyeli mi çok, böyle bir devlet olur mu" dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhuriyet meydanında Kilislilere hitap etti. İnce yaptığı konuşmada. Hükümetin Suriye politikasını eleştirerek, “Kilis'te Kilisli mi çok Suriyeli mi çok, böyle bir devlet olur mu? Ben milletimizin izniyle cumhurbaşkanı seçildiğimde derhal Şam'a büyükelçi atayacağım. Suriyeli de memleketinde olmak ister. Suriye politikası sırf inat uğruna bu noktaya geldi. Ben meydanlarda fabrika diyorum, gelecek diyorum, gençlere iş,aş diyorum, tencereye et diyorum, tencereler bırak eti kuru fasulyeyi bile unuttu. Doları 1,30'dan aldı, 4,75'e getirdi. Türkiye'nin yeni bir yüze ihtiyacı var. O da gelip meydanlar da Bay Muharrem diyor, millet de ona bay bay Recep diyecek” şeklinde konuştu.

Babam Demirelciydi, ben Ecevit’ciydim İnce, Babasının Demirelci olduğunu ifade ederek, “Ben Ecevit’ciydim, Erdoğan bana, Sen Menderes asılırken neredeydin diyor. Ben 1964 doğumluyum. Menderes 1961'de asıldı, Ben Menderes'in asılmasını doğru bulmuyorum ama ben dünyada yoktum ki. Kendisi tek parti döneminde ilkokula gittim diyor, tek parti dönemi 1950'de sona erdi, Erdoğan 1954 doğumlu. Erdoğan ben senin kadar yetenekli değilim, doğmadan 3 sene önce Menderes'i hatırlayamıyorum” ifadesini kullandı. 15 yaşımdan beri her cumaya giderim İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın namaza gidiyor fotoğraf çektirdiği iddiasında bulunduğunu ifade ederek, “ Namaza her gün gidiyorum dersem yalan söylemiş olurum ama 15 yaşımdan beri her cumaya giderim. Seçim yaklaşınca namaza gidenlerden değilim. Erdoğan seçimden önce camide fotoğrafı var mı diyor İnce'nin? Camiye fotoğraf çektirmek için mi gidiyorsun Erdoğan? Biz camiye fotoğraf çektirmeye gitmiyoruz. İbadet yapmaya gidiyoruz.Ben yıllar önce camide gazetecilerin çektiği fotoğrafları Erdoğan'a göndereceğim. Sen de bana üniversite arkadaşlarınla fotoğraf yolla olur mu? Yanıldığı yer neresi biliyor musun? değerli hemşehrim, Erdoğan unutma her kuşun eti yenmez. Sana Kilis 'ten sesleniyorum. Gel bir akşam istediğin bir televizyon kanalına hangisini istiyorsan karşılıklı seninle Suriye politikasını konuşalım. Şanlıurfa’yı, Kilis 'i Gaziantep'i ne hale getirdin” ifadesini kullandı. İnce, Seçildiğimde kimseyi ayırmayacağını, Bakanlar Kurulunu herkesten oluşturacağını ifade ederek, “ 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Eskişehir'e gitti Tatar Böreği koydu bir de menüye. Şimdi de meydanlara çıkmış ben tatar böreği demedim diyor. Bana gafil diyor. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan bu yana bu topraklar böyle yalancı görmedi. Bence seçime değil doktora gitmesi lazım. Bir gün Ramazan'da iftar yemeği veriyor. Bir general de gidiyor. Beni eleştiriyor yemekte. General de bunu alkışlıyor. Bana çırak diyor. Yani AKP'li kardeşlerime sesleniyorum: Yarın ben cumhurbaşkanı olsam seneye iftarda da Erdoğan'ı eleştirsem general de alkışlasa sizin hoşunuza gider mi? Bir de ben orada ordumuzu övüyordum diyor. At izi iti izine karıştı. Herkes haddini bilecek. Hakim AKP milletvekili adayıyla esnaf ziyareti yapıyor, Kaymakam milletvekili adayının mikrofonunu tutuyor. Diyanet İşleri Başkanı kıraathane fetvası veriyor. Yazık yazık alet etmeyen dinimizi siyasete” ifadelerine yer verdi. İnce, seçildikten 48 saat sonra OHAL'i kaldıracağını ifade ederek, “Merkez Bankası'nın para politikalarına karıştırmayacağım. Saray yaptırdın kendine 2 milyon dolara, Marmaris'te 300 odalı yazlık saray yaptırıyorsun kendine. İstanbul'da da 5 tane sarayın var, yetmedi. Söz veriyorum cumhurbaşkanı olunca Marmaris'teki sarayı engelli çocuklara vereceğim. Putin devletlerin sarayı olur demiş. Putin seni kandırmış. Kuzey komşumuzdu, şimdi de güney komşumuz oldu. Rusya sardı etrafımızı sardı. Sen ülkeyi Washington'dan yönetiyorsun ben Ankara'dan yöneteceğim. Garibanların, yoksulların, ezilenlerin dostu benim. Her iktidarın döneminde makbul adamlar oldu. Bu sefer farkalı olacak benim Cumhurbaşkanlığım da herkes 81 milyon makbul olacak. Türkiye'de ilk defa bir seçimin kaybedeni olmayacak. Hepimiz kazanacağız. Millet 1.5 liraya çay içemiyor sen kilosu 4,5 bin liraya beyaz çay içiyorsun. O artık saraylı o sizi anlamaz. Milletin evladı benim” diye konuştu.