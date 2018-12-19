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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Böcek'ten kabir ziyareti Haberi

CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Böcek'ten kabir ziyareti Haberi

Anne mezarı ziyaret

Abrin Kabir Ziyareti Irak 

-Karanfil bırakılması
-Dua edilmesi
-Baba mezar ziyareti karanfil bırakılması
-Dua edilmesi
-Muhittin Böcek açıklama

( ANTALYA ) -- CHP’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, anne ve babasının mezarını ziyaret edip dua etti. ANTALYA

- CHP’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dün açıklanan adaylığının ardından ilk olarak anne ve babasının mezarını ziyaret edip dua etti. Muhittin Böcek, önce Uncalı Kent Mezarlığı'nda mezarı bulunan annesi Ayşe Ana Karakuş Böcek'i,daha sonra Geyikbayırı Çağlarca Mahallesi'ndeki mezarlıktaki babası Mustafa Böcek'in kabrini ziyaret etti. Anne ve babasının mezarlarına çiçek bırakıp dua eden Muhittin Böcek’e, oğlu Gökhan ve ağabeyi Şadi Böcek'te eşlik etti. "Anlamlı ziyaret" Ziyaretin ardından açıklama yapan Böcek, kendisini bugünlere getiren kıymetli anne ve babasını saygıyla andığını kaydetti.
Adaylığının açıklanması sonrası ilk gününü, her şeyini borçlu olduğu anne ve babasının ziyareti ile geçirmek istediğini kaydeden Böcek, "Ailem beni hayırlı bir evlat olmam için yetiştirdi. 25 yıldır bu siyasetle kendimi Antalya'ya adadım. 25 yıllık birikimimi azim ve kararlılıkla, büyük bir aşk ve gayretle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kullanmak istiyorum. Bu kapsamda 31 Mart’a kadar durmadan çalışacağız. Allah’ın izniyle, milletin desteğiyle Antalya’ya hep birlikte güzel hizmetler yapacağız. Beni aday yapan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, ittifakın adayı olarak teşekkür ediyorum.”ifadelerine yer verdi. (İA-
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