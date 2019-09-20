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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
CHP'nin Bolu Bölge Toplantısı - BOLU Haberi

CHP'nin Bolu Bölge Toplantısı - BOLU Haberi

- Detaylar - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşmasıCHP'nin Bolu Bölge Toplantısı - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: - "Şu anda iktidara yürüyüşü başlatmış durumda CHP. Bunu bütün örgütleri ile bütün üyeleri ile vücudunun her zerresinde hisseden insanlarla beraber biz bu iktidarı kuracağız"BOLU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Şu anda iktidara yürüyüşü başlatmış durumda CHP. Bunu bütün örgütleri ile bütün üyeleri ile vücudunun her zerresinde hisseden insanlarla beraber biz bu iktidarı kuracağız." dedi.
Salıcı, Sağlık Mahallesi'ndeki bir kongre merkezinde, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen Bolu Bölge Toplantısı'nda, bu yıl 10 bölgede yapılması planlanan bölge toplantılarının, ilkini Adana'da gerçekleştirdiklerini anımsattı.Salıcı, Türkiye’nin önemli sorunları olduğunu ve son 1 yıl içinde 3 tane seçim geçirdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:"Seçilmiş olan belediye başkanlarını, 31 Mart’ta seçilmiş olan 3 büyükşehir belediye başkanını yargı kararı olmadan görevden aldılar. Biz bunu eleştirdik. Eleştirdiğimiz zaman da dönüp bize dediler ki, 'siz bu HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasını ve kayyum atanmasını neden sahipleniyorsunuz.' Durum aslında çok basit. Bizim bir demokrasi anlayışımız var. O demokrasi anlayışı çerçevesi içerisinde yapılan yanlış, kime yapılırsa yapılsın biz onu eleştiririz." - "Türkiye'nin toplumsal barışı zedelenmiş durumda"Yerel seçimlerde, Türkiye'nin nüfusunun yarısı olan büyükşehirleri CHP’li belediye başkanlarının yönetmesi sonucunun ortaya çıktığına işaret eden Salıcı, "Türkiye'nin toplumsal barışı zedelenmiş durumda. Ve Türkiye'de bir kucaklaşmaya, bir araya gelmeye, farklı fikirlerden dahi olsa Türkiye'nin demokratik standartlarını yükseltmek için bir araya gelmeye ihtiyaç duyulan günlerdeyiz." ifadesini kullandı.Salıcı, kardeşlik ve barış dili ile Türkiye'nin ana gündemi olan ekonomiden ve dış politikadan kopmamak için özel bir çaba gösterdiklerini bildirdi.Salıcı, gelinen noktada Türkiye'nin siyasi ikliminin de değiştiğini savunarak, "Şu anda iktidara yürüyüşü başlatmış durumda CHP. Bunu bütün örgütleri ile bütün üyeleri ile vücudunun her zerresinde hisseden insanlarla beraber biz bu iktidarı kuracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 96 yıl önce bu cumhuriyeti nasıl kurduysak, bu cumhuriyeti nasıl doğru temeller üzerine oturttuysak, Türkiye'nin demokrasisini ve geleceğini de doğru temeller üzerine oturtacak kadrolarla beraber iktidara yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Politika Belediye Başkanı Dış Politika Toplantı 

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