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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları açıklandı

CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları açıklandı

Torun'un açıklaması

( ANKARA )- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: "İstanbul'a Ekrem İmamoğlu, Ankara Mansur Yavaş, Adana Zeydan Karalar, Antalya Muhittin Böcek"- "Bunun yanında 4'te ilimiz var. Ağrı Ahmet Meriç, Bolu Tanju Özcan, Niğde Rasim Yılmaz, Sivas Ali Akyıldız, yine Kocaeli İzmit' te Milletvekilimiz Fatma Kaplan Hürriyet'e aday gösterdik"- "Üyeliği her an gerçekleşebilir. Sayın Genel Başkan ve Mansur Yavaş'ın diyalogu ile her an gerçekleşebilir" ANKARA

Başkan Adayı Yılbaşı Basın Toplantısı Toplantı Diyalog 


- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 68 belediye başkan adayını daha belirlediklerini belirterek, İstanbul'a Ekrem İmamoğlu, Ankara'ya Mansur Yavaş, Adana'ya Zeydan Karalar, Antalya'ya Muhittin Böcek'in belediye başkan adayı olarak gösterildiğini açıkladı.
24 Ekim'de 105, 14 Kasım'da 147, 6 Aralık'a 212 belediye başkan adayını belirleyen CHP PM'nin bugünkü toplantısının ardından 68 aday daha açıklandı. CHP'de önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), sonra Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından belirlenen adayları CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. 68 belediye başkan adayının belli olduğunu belirterek, "İstanbul'a Ekrem İmamoğlu, Ankara Mansur Yavaş, Adana Zeydan Karalar, Antalya Muhittin Böcek. Bunun yanında 4'te ilimiz var. Ağrı Ahmet Meriç, Bolu Tanju Özcan, Niğde Rasim Yılmaz, Sivas Ali Akyıldız, yine Kocaeli İzmit' te Milletvekilimiz Fatma Kaplan Hürriyet'e aday gösterdik" açıklamasında bulundu. "Üyeliği her an gerçekleşebilir" Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Torun, Ankara adayı Mansur Yavaş'ın CHP' ye üye kaydının ne zaman yapılacağının ve Kılıçdaroğlu ile Yavaş'ın ne zaman görüşeceğinin sorulması üzerine, "Üyeliği her an gerçekleşebilir. Sayın Genel Başkan ve Mansur Yavaş'ın diyalogu ile her an gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı. Mersin, İzmir, Bursa adayının ne zaman açıklanacağı sorusu üzerine Torun, şunları kaydetti: "Önümüzdeki hafta olabilir henüz kararı alınmadı ama biz Mersin'i de İzmir' i Bursa' yı en kısa sürede açıklayacağız. Ama Mersin ve Bursa'yı daha kısa sürede açıklayabiliriz. İzmir belki daha sonraya kalabilir. Adaylar noktasında çalışma devam ediyor. Titiz bir çalışma sürdürüyoruz. Ama yılbaşına kadar da belki bir PM gerçekleşebilir henüz kesin değil."
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