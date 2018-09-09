Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
- CHP’nin 95. yılı coşkuyla kutlandı

- CHP’nin 95. yılı coşkuyla kutlandı

- Partililerden görüntü

Saygı Duruşu Kabir Ziyareti 

-- Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun salona girişi
-- Konser programı
-- Sunay Akın gösterisi
-- Genel ve detay

( ANKARA )- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sunay Akın’ın gösterisini izledi ANKARA

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluşunun 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Sunay Akın ve Zülfü Livaneli Korosu tarafından verilen gösteriyi izledi. CHP'de kuruluş yıl dönümü etkinlikleri, Anıtkabir ziyaretiyle başladı.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesi önünde saygı duruşunda bulundu. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir ziyaretinin ardından İl Başkanları Toplantısı’nda partililerle bir kez daha bir araya geldi. Etkinlikler kapsamında saat 19.00'da ATO Congresium'da Zülfü Livaneli Korosu tarafından konser verildi.
Sunay Akın’ın “Bir Cumhuriyet Hikayesi” adlı gösterisini de sergilediği programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve milletvekilleri katıldı.
(CNR-
İlgili Foto Galeriler
Fotoğraflarla AK Parti KongresiFotoğraflarla AK Parti Kongresi
AK Parti 6. Olağan KongresiAK Parti 6. Olağan Kongresi
CHP Genel Merkezi Önünde Koltuklu EylemCHP Genel Merkezi Önünde Koltuklu Eylem
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de yemin ettiCumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de yemin etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'teCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis'te
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik MesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da Yasal Değişiklik Mesajı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı