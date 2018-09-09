- CHP’nin 95. yılı coşkuyla kutlandı

-- Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun salona girişi

-- Konser programı

-- Sunay Akın gösterisi

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( ANKARA )- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sunay Akın’ın gösterisini izledi ANKARA



- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluşunun 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Sunay Akın ve Zülfü Livaneli Korosu tarafından verilen gösteriyi izledi. CHP'de kuruluş yıl dönümü etkinlikleri, Anıtkabir ziyaretiyle başladı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesi önünde saygı duruşunda bulundu. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir ziyaretinin ardından İl Başkanları Toplantısı’nda partililerle bir kez daha bir araya geldi. Etkinlikler kapsamında saat 19.00'da ATO Congresium'da Zülfü Livaneli Korosu tarafından konser verildi.

Sunay Akın’ın “Bir Cumhuriyet Hikayesi” adlı gösterisini de sergilediği programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve milletvekilleri katıldı.

(CNR-

