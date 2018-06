CHP Nevşehir’de 32 yıl aradan sonra milletvekili çıkarttı

-CHP İL BAŞKANI KAMİL GÜLMEZ'İN AÇIKLAMASI

( NEVŞEHİR -HD)- CHP İl Başkanı Gülmez: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik ediyoruz” NEVŞEHİR



- Cumhuriyet Halk Partisi 24 Haziran Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimleri sonrasında Nevşehir’den 32 yıl aradan sonra bir milletvekilliği kazandı. CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez ve CHP’den milletvekili seçilen Faruk Sarıaslan İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

24 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından Nevşehir’de 32 yıl aradan sonra milletvekilliği kazanmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İl Başkanı Gülmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da tebrik diyoruz dedi.

Gülmez, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan eski Cumhurbaşkanımız gerçekten büyük bir başarı kazanmıştır. Kendisini kutluyoruz, partililerini kutluyoruz. Ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Milletvekilliği seçimlerinde ise 32 yıldan bugüne kadar maalesef Nevşehir’den sosyal demokrat bir milletvekilini TBMM’ye gönderememiştik. Ancak 24 Haziran’dan itibaren biz her ne kadar parti olarak Türkiye genelinde umduğumuzu bulamasak da Nevşehir’de sevinçliyiz. Sevincimizin nedeni de belli. TBMM’ye bir tane milletvekili gönderiyoruz” diye konuştu.

CHP’nin Nevşehir’den 32 yıl aradan sonra milletvekili olarak TBMM’ye gönderdiği Faruk Sarıaslan ise açıklamasında son seçimler gösterdi ki Nevşehir’de CHP’ye karşı bir eğilim var dedi.

Sarıaslan, “Bu kadar süre sonra CHP sosyal demokrat milletvekilini Nevşehir halkı seçti. Ben bunun bilincinde ve sorumluğunu bilerek milletvekilliği yapacağım. Ben seçimdeki gezilerimde de söyledim. Nevşehir’in sorunlarını biliyorum ve çözüm bulmak için milletvekili olacağım demiştim. Bu çözüm bulma noktasında da ben her şeyi bilirim iddiasında değilim. Zaman içerisinde daha çok beraber olacağız. Nevşehir’in sorunlarını yerinde tespit edeceğiz ve çözüm üreteceğiz. Nevşehir’de tarımda, turizmde ciddi sorunlarımız var. Yoksulluk Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Nevşehir’de var. Şimdi tabi Nevşehir’de bu birliktelik sağlanması yani İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi beraber olmamızın getirdiği bir avantaj vardı bunu kabul etmemiz lazım. Ama bunun yanı sıra 27 bin bandında almış olduğumuz oyu bu seçimde 32 bin bandına çıkarttık. Bu demek oluyor ki yavaş yavaşta olsa Nevşehir halkında CHP’ye karşı bir eğilim var. Biz bunu giderek artırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.