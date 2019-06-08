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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
CHP Milletvekili Kazım Arslan son yolculuğuna uğurlandı

CHP Milletvekili Kazım Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazından görüntüler

Cenaze Beyin Kanaması Bayram Tatili Cenaze Namazı 

-Röportajlar

( DENİZLİ )-Cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı DENİZLİ

- Antalya’da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın (65) cenazesi toprağa verildi.
Cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra çok sayıda siyasi ve vatandaş katıldı.
CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, bayram tatili için ailesiyle birlikte gittiği Antalya’nın Aksu ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti. Memleketi Denizli’ye getirilen Arslan için için, CHP il binasında bugün bir tören düzenlendi.
Törenin ardından Arslan’ın cenazesi PAÜ Kampüsü Müftü Ahmet Hulusi Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra çok sayıda siyasi ve vatandaş katıldı.
Cenaze Namazını Denizli il Müftüsü Mehmet Aşık kıldırdı. Hayatını kaybeden Kazım Arslan, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi.
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