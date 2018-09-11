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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
CHP milletvekili Cavit Arı ve Baha Ünlü Silopi'de

CHP milletvekili Cavit Arı ve Baha Ünlü Silopi'de

Kaymakamlık Binası

Rahip Hatıra Fotoğrafı Kaymakamlık Milletvekili 

-CHP'li Vekiller
-Silopi ESOB görüşmesi
-detay görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Şırnak İl Başkanı Necat Aykut ve İlçe Başkanı Ümran Cengiz, Silopi ilçesinde bir takım incelemede bulundu. İlk olarak Kaymakam Sezer Işıktaş ile makamında bir süre sohbet eden CHP’li vekiller kaymakamlık önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. CHP’li vekiller daha sonra 2.cadde üzerinde karşılaştıkları vatandaşlar ile sohbet etti. Şırnak Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Heşar Haşimoğlu’nu ziyaret eden CHP’li vekillerin şoförlerin sorun ve sıkıntılarını dinledi. 'Un ihracatın durdurulması çözüm değildir' Şırnak Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Heşar Haşimoğlu, “Bizim için şuan gündem ekmek fiyatıdır. Şırnak’ta 2015’te 250 gram ekmeğe 1 TL fiyat vermiştik. Un torbası 55 TL idi. Şu anda bir un torbası 105 TL diğer masraflarını saymıyoruz. Şuanda fiyat bile alamayacak durumdayız. 1500 ton un ihracatı durdurulmuş. Oysa o ihracatın durdurulması çözüm değildir. Toprak mahsulleri ofisi aracılığı ile ucuz un temin edilme yoluna gidilmesi gerekirken ihracatımız durma aşamasına gelmiştir” dedi.
“Türkiye'de bağımsız hukuk güvenliği olsa ekonomi düzelir” CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, “Türkiye bir an önce kendi öz kaynaklarına dönmeli ve artık eskisi de olduğu gibi Türkiye kendi kendini yeter. İthalat yapmaktan vazgeçmiş bir Türkiye haline gelmeliyiz. Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü yaşanan sorunların şu bir iki ay öncesi özellikle rahip meselesi gibi gösteren anlayışın esasen çokta tam doğru olduğunu biz düşünmüyoruz. Bu sadece işin son bir halkasıydı. O güne gelinceye kadar yaşanan olumsuzluklar o günkü sonuçları dayatan olumsuzluklardır diye ifade etmek istiyorum” diye konuştu.
Ziyaretin ardından CHP’li vekiller Silopi’den ayrıldı.
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