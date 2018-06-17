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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
CHP milletvekili adayından şok sözler

CHP milletvekili adayından şok sözler

Yeşildal'ın açıklamaları

( ESKİŞEHİR ) -- CHP Eskişehir Milletvekili Adayı Sibel Yeşildal;- "Bize bu bayramları armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını sizlerin huzurunda saygı ve rahmetle anıyorum" ESKİŞEHİR

Kutlay Toplantı Bayramlaşma Milletvekili 


- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Adayı Sibel Yeşildal, bayramlaşma merasiminde Razaman Bayramı'nın Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edildiğini söyledi.

CHP Eskişehir İl Başkanlığı binasında yapılan Ramazan Bayramı toplantısına, milletvekili adayları, belediye başkanları ve partililer katıldı.
Bayramlaşma sırasında milletvekili adayları sırayla konuşmalarını yaparken, Ramazan Bayramı'nın önemine dikkat çekildi. Sıra CHP Eskişehir Milletvekili Adayı Sibel Yeşildal'a geldiğinde, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konuşma duyuldu. Sözlerine Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başlayan Yeşildal, "Çok değerli yol arkadaşlarım, öncelikle hepinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bu arada bir konuyu da atlamadan geçmek istemiyorum. Biliyorsunuz bize bu bayramları armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını sizlerin huzurunda saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.
(MSY-
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