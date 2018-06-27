CHP’lilerin Genel Merkez önündeki eylemi sürüyor Video

-Partililerle röportajlar

-Genel ve detay



( ANKARA -HD) ANKARA



- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önüne 5 partili gencin olağanüstü kurultay talebiyle başlattıkları oturma eylemi, diğer partililerin de desteğiyle sürüyor. 24 Haziran’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ni başarısızlık olarak gören bazı partililer yönetimin istifa etmesi için harekete geçti. Parti Genel Merkezi’ne Denizli Gençlik Örgütü’nden gelen 5 gencin sabah saat 10.00’da başlattığı eyleme bir grup partili de destek verdi. Gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen Genel Merkez önünü terk etmeyen yaklaşık 60 kişi, parti yönetiminden istifa taleplerini yineledi. “Biz sadece olağanüstü kurultaya gidilmesini talep ediyoruz” CHP Denizli Gençlik Örgütü üyesi Serkan Demir, körü körüne istifa talebinde bulunmadıklarını, olağanüstü kurultayın gerçekleştirilmesini istediklerini belirterek, “Genel Başkanımızın şu anki bazı politikalarını beğenmiyoruz. O yüzden Genel Başkanımızın acilen olağanüstü bir kurultaya gitmesini talep ediyoruz. Burada toplanmamızın temel amacı da bu. Biz CHP Denizli İl Gençlik Örgütünden geliyoruz. Buraya 5 kişi geldik. Şu anda da halk örgütlendi, bizimle oldu. Kesinlikle herhangi bir adayı da desteklemiyoruz. Biz sadece olağanüstü kurultaya gidilmesi talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Eylemci gençlere destek için gelen bir partili, “Koltuk sevdası kimsede olmasın. Kılıçdaroğlu düzgün bir insan ama Muharrem İnce bir rüzgar estirmiştir, gelmesi gerekiyor. Ben Türkiye için buradayım. Türkiye için! Ben diktatörlük istemiyorum. Kimseye tek yetki verilmesini istemiyorum. Ben Atatürk’ün kurduğu laik Cumhuriyette, Türkiye’nin kendi kararlarını kendi vereceği parlamenter sistemi istiyorum. Burası kimsenin çiftliği değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti. 98 senede yıkılmamış, kimse de yıkamayacak burayı” şeklinde konuştu.

“İnce’nin bir etki yaratabileceğine inanıyor musunuz?” sorusunu cevaplayan partili, “Bu Sayın İnce olur ya da başkası olur. 8 seçim kaybetmiş. Ben Kılıçdaroğlu’na kötü demiyorum. Kılıçdaroğlu olaya yetersiz kaldı. Bu ilgisizliğinden değil, çok kaliteli bir insan, düzgün bir insan olduğu için bunu yapamadı” açıklamasında bulundu.

