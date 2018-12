CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 'Türkiye sınırlarında terör örgütlerinin yuvalanmasına izin vermemelidir' Haberi

- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonu değerlendirerek, "Orada oluşabilecek terör unsurlarına karşı Türkiye'nin dikkatli bir politika izlemesi lazım. Eğer Türkiye'nin çıkarları gerektiriyorsa her türlü operasyonu yapma hakkına sahiptir. Türkiye kendi sınırlarında terör örgütlerinin yuvalanmasına asla izin vermemelidir" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu, çıkışta kameralar karşısına geçti. Ziyaret ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Ankara'da yaşanan tren kazasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ziyarette işçilerin ve sendikaların sorunlarını konuştuklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Gerçekten asgari ücret konusunda sendikaların gösterdiği duyarlılığı biz de yaşıyoruz. 2019 bütçe görüşmeleri sırasında açıklama yaptım. Bizim bütün belediyelerimizde asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren net 2 bin 200 TL olacak. Aynı şekilde yeni kazanacağımız belediyelerde ise Ocak ile Mart arasındaki asgari ücret farkını işçilere ödeyeceğiz. Yeni kazandığımız belediyelerde hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Emeğin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Üreten, çalışan herkesin yanındayız. Biz bugün asgari ücreti konuşuyoruz ama 1 milyon 700 bin kişi asgari ücretin altında ücret alıyor. Bunlar bir aile geçindiriyorlar. Yaşanan ciddi bir kriz var ve bu krizin faturasının bu kesimlere yansıdığını iyi biliyoruz. Bunların birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı. "İstanbul'u Allah'ın izni ile alacağız" Kılıçdaroğlu, CHP'nin İstanbul Belediye Başkan Adaylığı için adı geçen Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin içeriğinin sorulması üzerine, "İstanbul'u Allah'ın izni ile alacağız. İstanbul'a gerçek anlamda dünyanın en önemli metropollerinden birisi haline getireceğiz. Kimliği öyle ama kişiliğinde büyük bir zafiyet yaşandı. İstanbul'a ihanet edildi. Her seferinde söylüyorum İstanbul'an göğsüne saplanan o ihanet hançerini çekip çıkaracağız" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu İstanbul adayı ile ilgili net bir açıklama yapmaktan kaçındı. "Türkiye kendi sınırlarında terör örgütlerinin yuvalanmasına asla izin vermemelidir" Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon ile ilgili görüşlerini de açıklayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi; "Biz Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi alması gerektiğinin bilincindeyiz. Türkiye Orta Doğu'da kendi güvenliğini sağlamak zorundadır. Orada oluşabilecek terör unsurlarına karşı Türkiye'nin dikkatli bir politika izlemesi lazım. Eğer Türkiye'nin çıkarları gerektiriyorsa her türlü operasyonu yapma hakkına sahiptir. Türkiye kendi sınırlarında terör örgütlerinin yuvalanmasına asla izin vermemelidir" "Gezi ayrı, Fransa'daki sarı yelekliler ayrı" Kılıçdaroğlu bir gazetecinin sorusu üzerine Fransa'da yaşanan eylemleri Türkiye'deki gezi olaylarına benzetilmesinin yanlış olduğunu vurgulayarak, "Gezi ayrı, Fransa'daki sarı yelekliler ayrı. İkisinin arasında dünya kadar fark var. Fransa'nın koşulları ayrı, bizim koşullarımı ayrı. İkisini aynı kefeye koyup yorum yapmak doğru değil. Bu konuda siyasetçilerin daha dikkatli olması gerekir. Fransa'da varoşlarda yaşanan olaylar var. Fransa'da ciddi bir yoksul kesim var. Paris'ni banliyölerinde yaşayan yoksullar var onların isyanı bu. Her hak talebinin yasalara uygun çerçevede yapılmasını isteriz. Yasalar bunun ölçülerini koymuşlar. Gösteri var, yürüyüşler var, medya var. Fransa'da bütün bu özgürlükler var ama Türkiye'de bu özgürlüklerin olduğunu söylemek hemen hemen imkansız. Sendikalı olanların bile 'neden sendikalı oldunuz' diye işten atıldığını, hak arama talebinde olan 3. havalimanı işçilerinin 'neden hak arıyorsunuz' diye talep ettiklerinde onları yakalayıp hapse atıyorlar. Bakın Fransa'daki gösteriler ile Türkiye'deki gösteriler arasında dünya kadar fark var" dedi.

(ÖFA