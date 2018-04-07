Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Merzifon’da kitap fuarını ziyaret etti Haberi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Merzifon’da kitap fuarını ziyaret etti Haberi

Kılıçdaroğlu'nun stantları dolaşıp vatandaşlarla sohbet etmesi,

Kitap Fuarı 

-Genel görüntü
-Yazarlarla sohbeti
-Uğur Dündar ile görüşmesi

( AMASYA ) AMASYA

- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Amasya’nın Merzifon ilçesinde kitap fuarını dolaştı. Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve CHP İl Başkanı Reşat Karagöz ile kitap stantlarını gezen Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile Uğur Dündar’ın da olduğu yazarlarla görüşüp sohbet etti. Kılıçdaroğlu çok sayıda vatandaşla da fotoğraf çektirdi. Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmadan Merzifon'dan ayrıldı.
İlgili Foto Galeriler
Suriye Zirvesi Sonrası Üç Liderden AçıklamaSuriye Zirvesi Sonrası Üç Liderden Açıklama
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'daRusya Devlet Başkanı Putin, Ankara'da
Erdoğan Yeditepe Bienalinin Açılış Törenine KatıldıErdoğan Yeditepe Bienalinin Açılış Törenine Katıldı
Bahçeli, MYK Ve MDK Üyeleri İle Anıtkabir'deBahçeli, MYK Ve MDK Üyeleri İle Anıtkabir'de
Vatanına Ve Milletine Aşık Bir Lider: Muhsin YazıcıoğluVatanına Ve Milletine Aşık Bir Lider: Muhsin Yazıcıoğlu
MHP 12. Olağan Büyük KurultayıMHP 12. Olağan Büyük Kurultayı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı