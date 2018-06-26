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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu:'Koltuk sevdası olanların bu partide işi yoktur'

CHP Lideri Kılıçdaroğlu:'Koltuk sevdası olanların bu partide işi yoktur'

Kılıçdaroğlu açıklama

( ANKARA - SORU CEVAP) CHP Lideri Kılıçdaroğlu:"Koltuk sevdası olanların bu partide işi yoktur" -"Demokrasiye inanmayan bir insan tebrik edilemez" -"Demokraside hile var seçimlerde değil, eşit şartlarda bir mücadele olmadı" -"Başkalarının talimatıyla el kaldırıp indirmeyiz" -"Dış telkinlerle politika oluşturmayız" -"Mahir Ünal kendi partisine baksın" -"Muharrem Bey'in çalışmalarına katkı verdik ve hiçbir eleştiri yapmadık" -"Muharrem Bey'in CHP'den fazla oy olmasını savunduk zaten, bir problem yok" -"9 ay sonraki seçimde çok daha güçlü sonuçlar elde edeceğiz bunu yazın" -"Koltuk sevdası olanların bu partide işi yoktur" ANKARA

Politika 


- CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin MYK Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
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