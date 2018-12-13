CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İBB adaylığı için ismi geçen Ekrem İmamoğlu ile görüştü

-Kılıçdaroğlu'nun aracıyla çıkışı



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul adaylığı için ismi geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. İmamoğlu’nun Beylikdüzü'ndeki evinde gerçekleşen görüşme saat 11:15 sıralarında başladı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapmadan evden ayrıldı. Görüşmeye CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da katıldığı öğrenildi.

