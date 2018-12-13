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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İBB adaylığı için ismi geçen Ekrem İmamoğlu ile görüştü

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İBB adaylığı için ismi geçen Ekrem İmamoğlu ile görüştü

Siteden görüntüler

-Kılıçdaroğlu'nun aracıyla çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul adaylığı için ismi geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. İmamoğlu’nun Beylikdüzü'ndeki evinde gerçekleşen görüşme saat 11:15 sıralarında başladı.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapmadan evden ayrıldı. Görüşmeye CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da katıldığı öğrenildi.
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