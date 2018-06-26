CHP Lideri Kılıçdaroğlu:'Dünün tek adamı, bugünün artık topal ördeğidir' Haberi
Kılıçdaroğlu açıklama
( ANKARA ) CHP Lideri Kılıçdaroğlu:"Dünün tek adamı, bugünün artık topal ördeğidir"-"Tüm CHP örgütlerine teşekkür ediyorum"-"Örgütlerimiz iktidar partisine 7 puan kaybettirdi"-"Dünün tek adamı, bugünün artık topal ördeğidir"-"Bu seçimin tek kaybedeni vardır AK Parti'dir, kazanan da demokrasidir"-"Anadolu'yu barıştırdık, Millet İttifakı'nı kurduk"-"Orta Anadolu'da CHP'nin sesi daha gür çıkacak"-"Bütün görüşleri parlamentoya taşımayı başardık"-"Her milletvekili il ve ilçe başkanı beraber milletin hukukunu sonuna kadar koruyacak"-"Sarayın çıkardığı her karar irdelenecek"-"Gazi Meclis'in itibarını koruyacağız" ANKARA
- CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin MYK Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.SORU CEVAP-"Demokrasiye inanmayan bir insan tebrik edilemez"-"Demokraside hile var seçimlerde değil, eşit şartlarda bir mücadele olmadı"-"Başkalarının talimatıyla el kaldırıp indirmeyiz"-"Dış telkinlerle politika oluşturmayız"-"Mahir Ünal kendi partisine baksın"-"Muharrem Bey'in CHP'den fazla oy olmasını savunduk zaten"-"Muharrem Bey'in çalışmalarına katkı verdik ve hiçbir eleştiri yapmadık"-"CHP'den fazla oy olmasında bir problem yok"-"9 ay sonraki seçimde çok daha güçlü sonuçlar elde edeceğiz bunu yazın"-"Koltuk sevdası olanların bu partide işi yoktur"