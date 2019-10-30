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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu:“Amerikan halkıyla herhangi bir sorunumuz yok ama Amerika'daki politikacıların Türkiye'yi düşman görüp belli tavırlar içine girmeleri, bu tür olaylara kalkışmaları bizim vicdanımızı rahatsız ediyor”

CHP Lideri Kılıçdaroğlu:“Amerikan halkıyla herhangi bir sorunumuz yok ama Amerika'daki politikacıların Türkiye'yi düşman görüp belli tavırlar içine girmeleri, bu tür olaylara kalkışmaları bizim vicdanımızı rahatsız ediyor”

Kılıçdaroğlu konuşma

Politika Tarihçi Kırım Soykırım Yasa Tasarısı 

-Genel detay

( ANKARA ) ANKARA

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Amerikan halkıyla herhangi bir sorunumuz yok ama Amerika'daki politikacıların Türkiye'yi düşman görüp belli tavırlar içine girmeleri, bu tür olaylara kalkışmaları bizim vicdanımızı rahatsız ediyor” dedi.
Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu, ABD temsilciler Meclisinin aldığı sözde Ermeni soykırımına ilişkin kararını eleştirdi.
CHP lideri, "Her ülkenin tarihinde acı olaylar vardır. Hiç bir ülke 'Benim tarihimde acı olaylar olmamıştır' diyemez. Ama tarih, siyasetçilerin işi olmaktan çok tarihçilerin işidir. Tarihte yaşanan acı olayları günümüze taşıyıp onları siyaseten intikam alma aracı haline dönüştürürseniz bu doğru olmaz. Hiç bir ülkeye yakışmaz. 'Acı olaylar var mı', elbette var. Tarihçiler elbette incelesinler" ifadelerini kullandı. Amerikan halkıyla herhangi bir sorunlarının olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Amerikan halkıyla herhangi bir sorunumuz yok ama Amerika'daki politikacıların Türkiye'yi düşman görüp belli tavırlar içine girmeleri, bu tür olaylara kalkışmaları bizim vicdanımızı rahatsız ediyor. Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yasa tasarısının, umarım Senato'da kabulü olmaz; Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler çıkmazın içine sürüklenmez" dedi.
(AUÖ-OK-Y)
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