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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, AB büyükelçileriyle bir araya geldi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, AB büyükelçileriyle bir araya geldi

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’ün açıklaması

( ANKARA ) ANKARA

Alışveriş Misyon Toplantı Büyükelçiler Bulduk 


- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB ülkelerinin büyükelçileriyle buluştu. Basına kapalı gerçekleşen yemekli toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger katıldı.
Toplantının ardından açıklamada bulunan Çeviköz, büyükelçilerle güncel bazı meseleleri konuşma imkanı bulduklarını aktardı. Toplantıya CHP'nin AB Karma Parlamenter Komisyonu (KPK) üyesi milletvekillerinin de katılarak AB büyükelçileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Çeviköz, Kılıçdaroğlu'nun genel bir değerlendirme yaptıktan sonra AB büyükelçilerinin sorularına cevap verdiğini kaydetti.
Büyükelçilerin yaklaşan Noel'ini kutlayarak 2019'un Türkiye-AB ilişkileri için daima ileriye giden bir dönemin başlangıcı olması dileğinde bulunan Çeviköz, AB üyesi ülkelere ve Türkiye'ye huzur, barış dileğinde bulunduklarını belirtti.

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