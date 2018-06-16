CHP'li Yılmaz'dan AGİT açıklaması - ARDAHAN

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın konuşması - Yılmaz'ın partililerle bayramlaşmasıCHP'li Yılmaz'dan AGİT açıklaması - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz: - "AGİT ön raporu yayınlandı. Orada çarpıcı bazı tespitler söz konusu. Hükumetin bu tespitleri ve sorunları gidermek yerine onların üzerini örtmeye çalışması ve AGİT'i suçlamasını doğru bulmuyoruz"ARDAHAN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) ara raporuna ilişkin, "AGİT ön raporu yayınlandı. Orada çarpıcı bazı tespitler söz konusu. Hükumetin bu tespitleri ve sorunları gidermek yerine onların üzerini örtmeye çalışması ve AGİT'i suçlamasını doğru bulmuyoruz." dedi. CHP Ardahan İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Yılmaz, CHP'ye halktan yoğun bir ilginin olduğunu söyledi.
"Ne kadar küskün ve dargın varsa onlara ulaşalım." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:"Hepimiz onlarla birlikte olalım. Onları yanımıza alalım. Daha da önemlisi, lütfen şu kelimeyi duymak istemiyorum kimseden. Mesela, 'efendim bu AKP'lidir, bu HDP'lidir.' Arkadaşlar, bizler iktidara nasıl geleceğiz? Herkesi kucaklayacağız. Herkesi bizden göreceğiz. CHP'ye bir akış var, bir yoğunluk var. Bunu görmüyor musunuz? Her yerde bir bayram var. İyi şeyler olacak. Güzel şeyler olacak."Partililerin çok çalıştığını, kendisinin hiçbir partiliyi mahcup etmeyeceğini anlatan Yılmaz, 24 haziranda yaşanacak olan zaferin ardından hedeflerinin Ardahan Belediyesi olduğunu anlattı.Bugün CHP'nin 24 hazirandan sona hükumet oluşturacağına yürekten inananlarla bayramlaştığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:"Bundan sonraki süreçte en önemli şey sandık ve seçim güvenliği. AGİT ön raporu yayınlandı. Orada çarpıcı bazı tespitler söz konusu. Hükumetin bu tespitleri ve sorunları gidermek yerine onların üzerini örtmeye çalışması ve AGİT'i suçlamasını doğru bulmuyoruz. Türkiye'de seçimle ilgili sıkıntıların olduğunu herkes biliyor. Her şeyden önce OHAL devam ediyor. OHAL'de sağlıklı bir seçimin yapılamayacağını herkes biliyor."Sandık güvenliğinin sağlanmasıyla halkın zaferinin gerçekleşeceğini ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:"Zafer halkın ve demokrasinin olacak. Zafer milletin olacak. Gerçek manada millet ittifakı da o zaman şaha kalkacak. Türkiye'de yeniden umutlar yeşerecek. Yeniden bir bahar yaşanacak. Yeniden bir dönüşüm, değişim Türkiye'nin özlemleri, hasretleri yeniden devreye sokulmuş olacak. Türkiye yeniden canlanacak, kendine gelecek. Onun için sandık ve seçim güvenliği bu hafta içerisinde en çok önem vermemiz gereken konuların başında geliyor.