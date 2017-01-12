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12 Ocak 2017 Perşembe günü yayınlandı
CHP'li vekil AK Partili Şahin'in burnunu kırdı Haberi
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavgada Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in burnunun kırıldığını ve ameliyata alındığını söyledi.
CHP'Lİ VEKİL YUMRUK ATIP KAÇIYOR
Ortaya çıkan görüntülerde CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara arkadan gelerek AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'e yumruk atıp kaçtığı görülüyor.