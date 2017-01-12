Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ocak 2017 Perşembe günü yayınlandı
CHP'li vekil AK Partili Şahin'in burnunu kırdı Haberi

CHP'li vekil AK Partili Şahin'in burnunu kırdı Haberi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavgada Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in burnunun kırıldığını ve ameliyata alındığını söyledi.

Niyazi Nefi Kara Tbmm Genel Kurulu Fatih Şahin Anayasa Değişikliği 


CHP'Lİ VEKİL YUMRUK ATIP KAÇIYOR
Ortaya çıkan görüntülerde CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara arkadan gelerek AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'e yumruk atıp kaçtığı görülüyor.
İlgili Foto Galeriler
Genel Kurul'da Zarar Gören Kürsü Tamir EdildiGenel Kurul'da Zarar Gören Kürsü Tamir Edildi
Anayasa Değişikliği Teklifi Görüşmelerinde KavgaAnayasa Değişikliği Teklifi Görüşmelerinde Kavga
Meclis Önünde Anayasa ArbedesiMeclis Önünde Anayasa Arbedesi
Celal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Merkezi'ndeCelal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Merkezi'nde
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da Toplu Açılış Törenine KatıldıCumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da Toplu Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı