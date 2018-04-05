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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
CHP'li Tezcan ve Torun, partililerle bir araya geldi - MERSİN

CHP'li Tezcan ve Torun, partililerle bir araya geldi - MERSİN

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın açıklamaları - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un açıklamalarıCHP'li Tezcan ve Torun, Mersin 'de - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: - "Ülkemizde, demokrasiyi, zengin bir Türkiye'yi, toplumsal barışı isteyen, eğitim sorunlarını çözmek isteyen herkese şemsiyeyi açtık ve herkesle beraber bu yolu yürüyeceğiz" - CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: - "Aydınlık günleri hep beraber başaracağız"MERSİN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Ülkemizde, demokrasiyi, zengin bir Türkiye'yi, toplumsal barışı isteyen, eğitim sorunlarını çözmek isteyen herkese şemsiyeyi açtık ve herkesle beraber bu yolu yürüyeceğiz." dedi.
Tezcan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile partisinin Mersin İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.Görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tezcan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla avukatları kutladığını belirterek, hukukun olmadığı bir ülkede kişinin, emeğin, sermayenin, huzurlu ekonominin, düzenin olmayacağını söyledi.

Tezcan, ülkede bir olağanüstü hal (OHAL) düzeninin yaratıldığını savunarak, 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL ile "sivil darbenin" gerçekleştirildiğini iddia etti.Tezcan, "Bu iktidar, OHAL bağımlısı bir iktidardır. Uyuşturucu bağımlısı gibi OHAL bağımlısı olmuşlardır ve OHAL'siz ülkeyi yönetemez durumdalar." ifadesini kullandı.Tezcan, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararını da değerlendirerek, şöyle devam etti:"Bu milletin alın terinin ürünü olan şeker fabrikalarını satışa çıkarıp yine 3 - 5 tosuncuğa peşkeş çekme peşindeler. Bir tosuncuk düzeni kurdular tarımda, sanayide, ithalatta, faiz alanında, finans sektöründe, her şeyde tosuncukların mutlu olduğu, milletin mutsuz olduğu bir düzen kurdular. Şimdi şeker fabrikalarını da aynı şekilde peşkeş çekme peşindeler ama millet buna karşı bir aydan bu yana çok önemli bir dayanışma veriyor. Türkiye'nin her yerinde bir şeker ittifakı oluştu."Türkiye'nin önemli bir eğitim reformuna, toplumsal barışın sağlanmasına ve dış politikanın düzeltilmesine ihtiyaç duyduğunu belirten Tezcan, bunların CHP iktidarında gerçekleşeceğini savundu.İktidarı eleştiren Tezcan, şunları kaydetti:"Ülkemizde, demokrasiyi, zengin bir Türkiye'yi, toplumsal barışı isteyen, eğitim sorunlarını çözmek isteyen herkese şemsiyeyi açtık ve herkesle beraber bu yolu yürüyeceğiz. Referandumda başlayan, adalet yürüyüşüyle devam eden o büyük buluşmayı önümüzdeki süreçte sandıkta gerçekleştireceğiz." - "Aydınlık günleri hep beraber başaracağız"CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da 2019'da üç önemli seçimin yapılacağını anımsatarak, "Aydınlık günleri hep beraber başaracağız. Seçim, demokrasiden, hukuktan, özgürlükten yana olanlarla, tek adamdan yana olanların seçimi olacak. Biz inanıyoruz ki bu ülkenin geçmişten bugüne kadar getirdiği, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti demokrasiyle taçlanacak ve bir kadın devrimiyle birlikte 2019'da iktidara geleceğiz ve tek adam yönetimini bu ülkeden ortadan aldıracağız." dedi.

Olağanüstü Hal Adalet Yürüyüşü Basın Toplantısı Dış Politika Büyük Buluşma 

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