CHP'li Tezcan: 'Gündemimizde istifa ya da kurultay yoktur'



- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan," Gündemimizde istifa ya da kurultay yoktur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan parti genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.

PM'nin disiplin gündemli toplandığını aktaran Tezcan, "Ama seçim sonrasında olduğu için arkadaşlarımız seçim sonuçlarıyla ilgili düşüncelerini de paylaşıyorlar. Bu esaslı bir seçim sonucu değerlendirme toplantısı değil. Bu toplantıyı önümüzdeki günlerde yakın zamanda yapacağız. Önce teknik heyetler kurduk. O heyetler seçim sonuçlarıyla ilgili Türkiye genelinde raporlar hazırlayacak. O raporları PM üyelerimize dağıtıp teknik raporlar çerçevesinde siyasi değerlendirmeyi önümüzdeki günlerde PM'de yapacağız. TBMM Grubu ve İl Başkanları toplantımızda da seçim değerlendirmelerini o raporlar üzerinden yapacağız" ifadelerini kullandı. "Arzumuz şehit cenazelerinin son bulmasıdır" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına ilişkin ise Tezcan, şöyle konuştu: " Açıklamaları toplumu derinden ve esaslı bir biçimde yaralamıştır. Bu kadar sorumsuz, ölçüsüz, ayarsız açıklamayla neyi amaçladıklarını anlamak güçtür. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit cenazeleri üzerinden toplumu bölme hesabı içerisine girmiştir. Önce şaka haber sandık ama gerçekten diyor ki 'Müsteşarım vasıtasıyla valilere talimat gönderdim. Şehit cenazelerine CHP il başkanlarını almayın' demiş. Dehşet verici, terbiyesizce, vicdansızca, hadsiz, sorumsuz bir açıklama. Aklımız tutuldu. Bu toplumu bölen kuruplaştıran çatışmaya tahrik eden kaos oluşturma açıklamasıdır. Bu derin karanlık kaos planının dışa vurumu ve işaretidir. En az PKK kadar bölücü bir açıklamadır. Toplumu bölen çatıştıran bir açıklamadır. Bölücü, terörize eden, toplumu çatışmaya sürükleyen bir içişleri bakanı vardır. Şehitler arasında ayrım yaptılar. Şimdi şehit cenazeleri üzerinden kaos oluşturma peşindeler. Kabul edilebilir bir şey değil. Bu plan şehit cenazelerini ve camileri kavga alanı haline getirme planıdır, çağrıdır. İçişleri Bakanının görevi şehit cenazelerini önlemektir. Şehit cenazelerinde protokol düzenlemesi yapmak değildir. İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir. Böyle bir anlayışın Türkiye'de İçişleri Bakanı olarak görev yapabilmesi mümkün değildir. Bu ifadeleri sarf eden kişinin milletin güvenliği için en büyük tehdittir. Bugün Soylu iç güvenlik tehdidi haline gelmiştir bu ülkede. Arzumuz şehit cenazelerinin son bulmasıdır. Bizim il başkanlarımız camilerde cenaze törenlerinde yer alacaktır. Bunu önlemeye hiç kimsenin haddi ve hakkı yoktur. İl başkanlarımız orada olacaktır ve ortaya cıkabilecek sorumsuzca tutumların sorumlusu da Süleyman Soylu olacaktır. Ortaya çıkacak olumsuz her durumun sorumlusu Süleyman Soylu dur. Bu bir kaos planının ifadesi olabilir. Sorumsuz Bazı gazete manşetlerinde bir terör saldırısı üzerinden CHP 'ye ve CHP' lilere dönük bir kaos projesinin hazırlandığı işaretini alıyoruz. CHP'ye kimsenin bunu söylemeye hakkı yoktur. İçişleri Bakanı derhal siyasal olarak istifa etmek zorundadır. Hakkında hukuki her türlü girişimde bulunacağız. Belli ki İçişleri Bakanı koltuğunda oturan Soylu yeni dönemin içişleri bakanı olmak için Erdoğan'a göz kırpıyor. Bize dönük bu saldırılara papuç bırakmayacağız.İktidar çevrelerini sorumlu bir dile davet ediyoruz." Adil seçim platformunun seçim gecesi veri girişi yapamadığına ilişkin soruya Tezcan," CHP müşahitlerinin ve sandık kurulu üyelerinin gönderdiği ıslak imzalı tutanaklarla kendi sistemimizde güvenilir olan verilere dayanarak açıklama yaptık" dedi.

"Gündemimizde istifa ya da kurultay yoktur" Tezcan bir soru üzerine ise şunlar kaydetti: "Gündemimizde istifa ya da kurultay yoktur. Önümüzde iki büyük seçim vardır. Yerel seçimler birde genel seçim. Parti bütün hazırlığını buna göre yapmak ve yürütmekle yükümlüdür."

