CHP'li Öztunç'tan CHP-İYİ Parti ittifakı değerlendirmesi

ANKARA



- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Cumhuriyet Halk Partisi’nin her yerde aday çıkartacağını söyledi.



CHP’li Öztunç, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Öztunç, Elbistan’da iki geçim kaynağı olduğunu hatırlatarak, birisinin şeker fabrikası bir diğerinin ise Afşin Termik Santrali’nin olduğunu ifade etti.

Öztunç, Afşin Termik Santrali’nin gizlice özel bir firmaya devredildiğini iddia ederek, "Özelleştikten sonra işçilere ’Sizler evlerinize gidin, gerekirse biz sizi çağıracağız’ dendi. Burada çok sayıda kadrolu, taşeron işçi, var. Binlerce işçi buradan ekmek yiyor. O binlerce işçi aldığı maaşla çocuğunu okutuyor, büyütüyor, evini geçindiriyor" ifadelerini kullandı. Öztunç, Afşin Elbistan Termik Santrali’nin alan firmayı uyararak, "İşçiler hak gaspına uğrarsa, işçilerin hakkını vermezseniz, bunları sıkıntıya sokarsanız, bilin ki biz de gereğini yaparız. Tek başımıza kalsak da bir milletvekili olarak giderim, o Afşin Elbistan Termik Santrali’nin önünde eylem de yaparım, miting de yaparım, gerekirse oradan Ankara’ya da yürüyüş yaparım. Eğer işçilerin hakları gasp edilirse, eğer işçiler haklarını alamazlarsa, bu saatten sonra gurbet ellere gönderilirse, o işçilerle birlikte, Afşin Elbistan’dan büyük işçi yürüyüşünü yaparız, başlatırız. Bunu hem Bakanlık hem de satın alan şirket uyarı olarak alısın. Hiç kimse o işçilerin haklarını ellerinden alamaz. Bunun önünde biz engeliz, engel olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

CHP-İYİ Parti arasındaki görüşmelerin Antalya, Mersin ve Ankara illerinde aday çıkarmaya sıkıştığını hatırlatan gazeteciye Öztunç, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesiyim. Benim haberim yokken, ittifak tıkandı mı, tıkanmadı mı, nerelerde görüşülüyor, hangi iller pazarlık konusu, biz bunları bilmezken, gazeteler yazıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi’nin temasları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır. Ama AKP-MHP ittifakı ortadadır. Sayın Devlet Bahçeli, Ankara’da Mehmet Özhaseki’ye mi oy verecek? Sayın Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki’ye oy veriyorsa, AKP’nin adayına oy veriyorsa, kendi parti tüzüğüne aykırı davranıyor demektir" diye konuştu.

CHP-İYİ Parti ittifakına yönelik soruya Öztunç, "Cumhuriyet Halk Partisi her yerde aday çıkartacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin en köklü, eski partisidir" değerlendirmesini yaptı.