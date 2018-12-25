CHP'li Özkoç'tan Tank Palet Fabrikası için kanun teklifi



- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Sakarya Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirmesini engellemek için kanun teklifi sundu. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Özkoç, "Yasa, TBMM’ye geldiğinde çoğunluk muhalefet partilerinde olacak. Yerliyiz ve milliyiz diyenler, orada ellerini kaldıracak" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, özelleştirmeye çıkarılan Sakarya Tank Palet Fabrikası’nın satışını engellemek için kanun teklifi sunduğunu açıkladı.

Özkoç, teklifin CHP Grup Başkanvekilleri'nin imzasını taşıdığını kaydederek, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasının ön görüldüğünü ifade etti.

Özkoç, "Dün akşam Sakarya’da işçilerin eylemine destek verdik. Sakarya’da dün bir yanımda İYİ Parti’nin milletvekili, diğer yanımda Milliyetçi Hareket Partisi’nin Grup Başkanvekili vardı. Yani muhalefet partileri, ‘biz işçiden yanayız’ diyorlar. Yasa Genel Kurul’a geldiğinde tüm muhalefet partileri bir olursa, o eller eğer kalkarsa, Türkiye kazanacak” ifadelerini kullandı. Özkoç, şöyle konuştu: "Şeker Fabrikaları, SEKA, TÜPRAŞ, PETKİM, TEKEL, TEDAŞ, limanlar, santraller gibi Cumhuriyet döneminde ne yapıldıysa satıldı. Sıra artık askeri tesislere geldi. 16 yıl içinde tek bir fabrika açmayan AKP iktidarı, 16 yıl içinde cumhuriyetin açtığı bütün fabrikaları tek tek elden çıkardı. İşçileri sokağa bıraktı. Şimdi sıra askeri tesislerde. Peki askeri tesisler nedir? Milli birliğimizin ve beraberliğimizin temelidir. Milli birliğimizin ve beraberliğimizin temeli olan savunma sanayini satmak, Türkiye’nin geleceğini satmaktır. Hani milli ve yerliyiz diyorsun ya eğer kendi silahını üretirken, senin elinden alıp da 25 yıllığına bir özel şirkete devrediyorsan, geleceğini devrediyorsun demektir. Fırtına obüslerini üretmiş, Altay Tankı’nı bin kere daha iyi üretecek mühendise, işçiye, bilgiye, birikime sahip. Bu fabrikayı 25 yıllığına tahsis ediyorsun. 25 yıl boyunca sen iktidardan gitsen de senin yandaşın Türkiye’nin savunma sanayisiyle ilgili söz sahibi olacak. Yani sen söz sahibi olacaksın, senin yanlışlarının bedelini Türkiye ödemeye devam edecek.” Özkoç, Türkiye’nin geleceği adına Meclis Başkanı’nı ziyaret edeceğini belirterek, "Bunun bir an önce Meclis’e indirilmesini isteyeceğim, yani komisyona, plan bütçe komisyonuna. Komisyonda gündeme gelmezse ne yapacağız? Gelmezse, 10 kişinin imzası gerekiyor, bütçe komisyonunda 8 tane üyemiz var. Diğer muhalefet partilerine döneceğiz. Ben dün Sakarya’da işçilerin yanında eylemdeydim. Bir yanımda İYİ Parti’nin milletvekili diğer yanımda Milliyetçi Hareket Partisi’nin Grup Başkanvekili vardı. Yani muhalefet partileri ‘biz işçiden yanayız’ diyorlar. Yasa, TBMM’ye geldiğinde çoğunluk muhalefet partilerinde olacak. Yerliyiz ve milliyiz diyenler, Türkiye’nin geleceği adına söz sahibi Türkiye’dir diyenler, orada ellerini kaldıracak. Orada herkes, kimin ne kadar samimi olduğunu görecek, ne kadar gerçekten milli olduğunu, ne kadar Türkiye’nin geleceğinden yana olduklarını görecek. O eller eğer kalkarsa Türkiye kazanacak. Cumhurbaşkanlığı Sistemine rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gücü tescillenmiş olacak. Kim yan çizerse de bundan yan çizmiş olacak” dedi.



